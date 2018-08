A murit Aretha Franklin. „Regina muzicii soul” avea 76 de ani/ Reacţii după decesul artistei: „O comoară naţională”

Cântăreaţa americană Aretha Franklin a murit la vârsta de 76 de ani, după o lungă suferinţă, potrivit cbsnews.com.

1383 afişări

Informaţia a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Arethei Franklin, Gwendolyn Quinn, pentru The Associated Press.

Potrivit unui comunicat al familiei "reginei muzicii soul", aceasta a murit joi, la ora locală 9.50, fiind înconjurată de familie, în locuinţa sa din oraşul american Detroit.

Cauza oficială a fost "un cancer pancreatic de tip neuroendocrin în stadiu avansat".

Familia a mulţumit, prin intermediul aceluiaşi comunicat, tuturor celor care au fost alături de artistă în ultimele zile, prin mesaje şi rugăciuni, şi a cerut să i se respecte viaţa privată.

Detalii despre înmormântare vor fi anunţate în zilele care urmează.

Citeşte şi: BIO: Aretha Franklin, „regina muzicii soul”, a fost una dintre cele mai influente şi mai bine vândute cântăreţe din lume

Potrivit publicaţiei locale Detroit News, care citează surse apropiate familiei, cântăreaţa primea îngrijire paliativă de circa o săptămână.

În martie, cântăreaţa americană Aretha Franklin şi-a anulat două concerte majore, după ce medicii i-au recomandat să se odihnească timp de cel puţin două luni.

Cel mai recent recital pe care l-a susţinut Franklin a avut loc în noiembrie 2017, la gala anuală a Fundaţiei anti-SIDA înfiinţată de Elton John.

Informaţiile despre starea de sănătate proastă a Arethei Franklin circulau de mai mulţi ani. De altfel, Franklin s-a luptat mulţi ani cu dependenţa de alcool şi a fumat şi foarte mult.

De asemenea, în 2010, artista a fost diagnosticată cu cancer.

Aretha Franklin - care şi-a început cariera muzicală cântând gospel în biserica tatălui său -, născută pe 25 martie 1942, şi-a cimentat locul în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică şi clară, cu care putea cânta note din patru octave. De-a lungul carierei, a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel şi pop.

Aretha Franklin, celebră pentru mai multe hituri, precum "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1967), "Chain of Fools" (1967), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), "A Rose Is Still A Rose" (1998) şi "Respect" (lansat iniţial de Otis Redding în 1965, dar care a devenit o semnătură a sa, după ce l-a cântat prima dată în 1967), a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste cinci decenii.

Franklin a câştigat 20 de premii Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti "premiul Aretha".

Reacţii după decesul Arethei Franklin: „O comoară naţională”

„Vocea; prezenţa; stilul. Nimeni nu a fost mai bun. O adevărată Regină a muzicii soul", a declarat muzicianul Lionel Richie pentru publicaţia Variety.

Cântăreaţa Carole King, care i-a compus Arethei Franklin unul dintre hituri, "You Make Me Feel Like) A Natural Woman", a vorbit despre moştenirea artistică a cântăreţei, pentru care are "atât de multă dragoste şi recunoştinţă", în timp ce John Legend a vorbit despre "cea mai mare cântăreaţă pe care o cunoaşte".

Cântăreaţa şi actriţa Barbra Streisand a scris pe platforma online Instagram despre "o cântăreaţă strălucitoare unică, dar şi o activistă pentru drepturile civile, care a avut un mare impact asupra lumii".

Iar Paul McCartney, fostul membru al trupei The Beatles, a scris: "Să stăm puţin şi să mulţumim pentru frumoasa viaţă a Arethei Franklin, Regina sufletelor noastre, care ne-a inspirat pe toţi de-a lungul anilor. Ne va lipsi, dar amintirea măreţiei ei ca muzician şi ca persoană minunată va trăi cu noi pentru totdeauna".

Printre cei care şi-au exprimat regretul pentru despărţirea de Aretha Franklin se numără cântăreaţa Annie Lennox: "Ca Regină unică a muzicii soul, Aretha Franklin nu avea pereche. A deţinut supremaţia şi va rămâne mereu între cele mai strălucitoare stele, ca una dintre cele mai speciale cântăreţe, artiste live şi de studio pe care lumea a avut şansa să le cunoască".

"Una dintre cele mai mari cântăreţe ale tuturor timpurilor", a scris, pe Twitter, actorul Hugh Jackman, care a amintit că a avut una dintre cele mai mari experienţe ale vieţii atunci când a cântat alături de Aretha Franklin la o gală Tony.

"Pentru mai mult de 50 de ani, ne-a tulburat sufletele. Era elegantă, graţioasă şi nu făcea compromisuri în ceea ce priveşte arta sa (...) Va fi regina muzicii soul pentru totdeauna şi mai mult decât asta pentru cei care au cunoscut-o personal şi prin muzica sa", a spus fostul preşedinte american Bill Clinton, la a cărui ceremonie de învestire Aretha Franklin a susţinut un recital, în 1993.

La rândul său, Hillary Clinton a scris, pe Twitter, că Aretha Franklin "nu merită doar respectul (referire la hitul "Respect", din 1967, n.r.) nostru, ci şi recunoştinţa pentru că ne-a deschis ochii, urechile şi inimile".

Elton John, care a fost responsabil cu ultima apariţie în public a lui Franklin, în noiembrie 2017, la o gală susţinută pentru fundaţia artistului, a notat: "Pierderea Arethei Franklin este o lovitură pentru toţi cei care iubesc muzica adevărată: muzică din inimă, din suflet şi din biserică. Vocea ei era unică, interpretările ei de la pian, subestimate - a fost una dintre pianistele mele preferate. Am avut şansa să fiu cu ea şi să fiu martorul ultimului său spectacol, o gală pentru Elton John AIDS Foundation la Catedrala St. John The Divine. Nu se simţea bine şi era clar, nu eram sigur că o să poată să cânte. Dar Aretha a reuşit şi a ridicat sala în picioare. A cântat şi a interpretat minunat, ne-a lăsat în lacrimi. Eram martorii celui mai mare artist soul din toate timpurile. Sărbătoream aceeaşi zi de naştere şi asta însemna enorm pentru mine. Întreaga lume îi va simţi lipsa, dar se va bucura de moştenirea ei remarcabilă. Regina a murit. Trăiască Regina".

Pentru Lenny Kravitz, momentul a căpătat dimensiuni religioase: "Regina muzicii soul a părăsit pământul pentru a-şi lua locul pe tronul ei din cer. Ce binecuvântaţi am fost să putem auzi în vocea ei tot ce are Dumnezeu mai bun de oferit".

Iar Cristina Aguilera a descris-o pe Franklin drept "Regina supremă". "Îţi mulţumim pentru darul vocii, muzicii şi sufletului tău de neclintit", a scris cântăreaţa.

Diana Ross a amintit "minunatul spirit de aur" al Arethei, iar Ricky Martin a notat că, "astăzi, am pierdut-o pe una dintre cele mai mari personalităţi. Va fi mereu amintită şi admirată".

Printre cei care şi-au adus omagiile imediat după anunţarea veştii că Aretha Franklin a încetat din viaţă s-au numărat şi fostul baschetbalist Dennis Rodman, actriţa Goldie Hawn, cântăreaţa Missy Elliott şi top-modelul Naomi Campbell.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.