Actriţa care a şocat cu un mesaj dur la GALA de închidere a Festivalului de la Cannes: Am fost violată, aici, de Harvey Weinstein - VIDEO

Actriţa şi regizoarea italiană Asia Argento a urcat pe scenă pentru a înmâna premiul pentru cea mai bună interpretare feminină - atribuit artistei Samal Yeslyamova, pentru rolul din "Ayka", de Sergey Dvortsevoy -la gala de închidere a Festivalului de la Cannes.

"În 1997, am fost violată de Harvey Weinstein, chiar aici, la Cannes. Festivalul era terenul său de vânătoare", a declarat Argento.

