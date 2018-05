Asociaţia Colectiv prezintă la Bookfest cartea pentru copii „Povestea luptei dintre apă şi foc” | FOTO

Asociaţia Colectiv GTG 3010, fondată de familiile victimelor de la Colectiv, prezintă în aceste zile la târgul de carte Bookfest o carte de colorat prin care copiii pot fi instruiţi cum să reacţioneze în caz de incendiu. Cartea este gratuită şi se numeşte „Povestea luptei dintre apă şi foc”.

Share pe Facebook 46 afişări

„În urma evenimentului din Colectiv, am înţeles că tinerii şi copiii nu au fost instruiţi în caz de incendiu, nu au ştiut că trebuie să-şi ţină respiraţia, că trebuie să se aplece, că trebuie să păstreze un ritm în alergare. Şi atunci am spus că unul dintre obiectivele noastre trebuie să fie acesta, de a ne educa copiii cum să se comporte în caz de incendiu şi în caz de dezastru. Aşa am ajuns la acest prim pas, o carte de colorat care se adresează copiilor între 5 şi 10 ani şi ne dorim ca ea să ajungă gratuit la toţi copiii din ţară”, a declarat, pentru agenţia MEDIAFAX, Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 şi tatăl unei dintre victimele tragediei din 2015.

Potrivit lui Eugen Iancu, asociaţia este în căutarea de sponsori pentru ca această carte să poată fi distribuită în toată ţara.

„Căutăm sponsori care să ne ajute în tipărirea cărţii, care este făcută după sfaturile luate de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Am preluat aceste sfaturi şi le-am dat autorului Aurel Cărăşel, care a pus cartea într-o poveste, într-un limbaj care să-l înţeleagă copiii. Până acum am scos doar 5.000 de exemplare, pe care le-am direcţionat către grădiniţele din sectorul 4. Ea nu este la vânzare, se distribuie gratuit”, a mai declarat Iancu, care a precizat şi faptul că asociaţia este în discuţii şi cu Ministerul Educaţiei pentru distribuirea acestei cărţi.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.