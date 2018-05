CANNES 2018 | Filmul "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda, MARELE câştigător al premiului Palme d'Or

Lungmetrajul "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de închidere a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes 2018, care a avut loc sâmbătă seară.

Regizorul japonez Hirokazu Kore-eda este un obişnuit al Festivalului de Film de la Cannes, cu opt pelicule selecţionate, din care şase în competiţie. Artist obsedat de ideea reconcilierii lumilor, filmele sale sunt cel mai adesea melodrame familiale, impregnate de melancolie, delicateţe.

Lungmetrajul "Une affaire de famille" îi prezintă pe Osamu şi fiul său, care se decid să găzduiască o fetiţă de pe stradă, maltratată de părinţi. În ciuda sărăciei, membrii familiei Osamu par a fi fericiţi, până când un incident brutal dezvăluie nişte secrete teribile.

Ceremonia de închidere a celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de la Cannes a fost prezentată de actorul şi regizorul francez Edouard Baer.

Juriul de anul acesta al Festivalului de la Cannes a fost format din actorul chinez Chang Chen, regizoarea, scenarista şi producătoarea americană Ava DuVernay, regizorul, scenaristul şi producătorul francez Robert Guédiguian, cantautoarea din Burundi Khadja Nin, actriţa franceză Léa Seydoux, actriţa americană Kristen Stewart, regizorul şi scenaristul canadian Denis Villeneuve şi regizorul şi scenaristul rus Andrei Zvyagintsev, alături de Cate Blanchett (preşedinte).

Juriul secţiunii Un Certain Regard a fost prezidat de actorul Benicio del Toro, iar regizorul francez Bertrand Bonello a fost preşedintele juriului secţiunii Cinéfondation, unde a concurat şi scurtmetrajul "Albastru şi roşu în proporţii egale", de Georgiana Moldoveanu.

Festivalul de la Cannes, cu o tentă pronunţat politică anul acesta, a demarat, pe 8 mai, cu proiecţia filmului "Everybody Knows/ Todos lo saben", de Asghar Farhadi, cu cuplul de staruri Penélope Cruz şi Javier Bardem.

Evenimentul se va închide cu proiecţia filmului "The man who killed Don Quixote", de Terry Gilliam.

Lista completă a premiilor Festivalului de Film de la Cannes 2018

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes şi-a desemnat, sâmbătă seară, câştigătorii.



Prezentăm în continuare lista completă a premiilor celei de-a 71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes (8 - 19 mai):

Competiţia oficială:

Palme d'Or - "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda

Marele Premiu al Juriului (Grand Prix) - "BlacKkKlansman", de Spike Lee

Premiul Juriului - "Capharnaüm", de Nadine Labaki

Premiul pentru regie - Pawel Pawlikowski, pentru "Cold War",

Premiul pentru scenariu - "Heureux comme Lazzaro", de Alice Rohrwacher, şi "3 Faces", de Jafar Panahi

Premiul pentru interpretare masculină - Marcello Fonte, pentru rolul din "Dogman", de Matteo Garrone

Premiul pentru interpretare feminină - Samal Yeslyamova, pentru rolul din "Ayka", de Sergey Dvortsevoy

Caméra d'Or - "Girl", de Lukas Dhont

Palme d'Or pentru scurtmetraj - "All These creatures", de Charles Williams

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Yan Bian Shao Nian", de Wei Shujun.

Un Certain Regard:

Marele Premiu - "Grans/ Border", de Ali Abbasi

Premiul juriului - "Chuva e cantoria na aldeia dos mortos/ The dead and the others", de João Salaviza, Renée Nader Messora

Premiul pentru regie - "Donbass", de Sergei Loznitsa

Premiul pentru scenariu - "Sofia", de Meryem Benm'barek

Premiul pentru interpretare - Victor Polster, pentru rolul din "Girl", de Lukas Dhont

Cinéfondation:

Premiul I - "El verano del Leon Electrico", de Diego Cespedes

Premiul al II-lea - "Kalendar", de Igor Poplauhin, "Dong Wu Xiong Meng", de Shen Di

Premiul al III-lea - "Inanimate", de Lucia Bulgheroni

Quinzaine des réalisateurs

Premiul Art Cinema: "Climax", de Gaspar Noé

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD): "En liberté", de Pierre Salvadori

Label Europa Cinema: "Troppa Grazia", de Gianni Zanasi

La Semaine de la critique

Marele premiu al juriului: "Diamantino", de Gabriel Abrantes şi Daniel Schmidt

Premiul Fondation Louis Roederer: Félix Maritaud ("Sauvage")

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD): "Women at War", de Benedikt Erlingsson şi Ólafur Egill Egilsson

Cannes Soundtrack: Roma Zver şi German Osipov, pentru "L'Eté", de Kirill Serebrennikov

L'oeil d'or: "Samouni Road", de Stefano Savona

Premiul FIPRESCI: "Burning", de Lee Chang-dong (competiţie); "Girl", de Lukas Dhont (Un certain Regard), "One Day", de Zsófa Szilagyi (Semaine de la Critique/ Quinzaine des réalisateurs)

Carrosse d'Or - Martin Scorsese

Palme d’or spéciale: Jean-Luc Godard

Queer Palm - "Girl", de Lukas Dhont

Palm Dog - câinii din "Dogman", de Matteo Garrone

