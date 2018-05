CANNES 2018 | Lista completă a premiilor Festivalului de Film

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes şi-a desemnat, sâmbătă seară, câştigătorii, iar trofeul Palme d'Or i-a revenit lungmetrajului "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda.

Prezentăm în continuare lista completă a premiilor celei de-a 71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes (8 - 19 mai):

Competiţia oficială:

Palme d'Or - "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda

Marele Premiu al Juriului (Grand Prix) - "BlacKkKlansman", de Spike Lee

Premiul Juriului - "Capharnaüm", de Nadine Labaki

Premiul pentru regie - Pawel Pawlikowski, pentru "Cold War",

Premiul pentru scenariu - "Heureux comme Lazzaro", de Alice Rohrwacher, şi "3 Faces", de Jafar Panahi

Premiul pentru interpretare masculină - Marcello Fonte, pentru rolul din "Dogman", de Matteo Garrone

Premiul pentru interpretare feminină - Samal Yeslyamova, pentru rolul din "Ayka", de Sergey Dvortsevoy

Caméra d'Or - "Girl", de Lukas Dhont

Palme d'Or pentru scurtmetraj - "All These creatures", de Charles Williams

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Yan Bian Shao Nian", de Wei Shujun.

Un Certain Regard:

Marele Premiu - "Grans/ Border", de Ali Abbasi

Premiul juriului - "Chuva e cantoria na aldeia dos mortos/ The dead and the others", de João Salaviza, Renée Nader Messora

Premiul pentru regie - "Donbass", de Sergei Loznitsa

Premiul pentru scenariu - "Sofia", de Meryem Benm'barek

Premiul pentru interpretare - Victor Polster, pentru rolul din "Girl", de Lukas Dhont

Cinéfondation:

Premiul I - "El verano del Leon Electrico", de Diego Cespedes

Premiul al II-lea - "Kalendar", de Igor Poplauhin, "Dong Wu Xiong Meng", de Shen Di

Premiul al III-lea - "Inanimate", de Lucia Bulgheroni

Quinzaine des réalisateurs

Premiul Art Cinema: "Climax", de Gaspar Noé

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD): "En liberté", de Pierre Salvadori

Label Europa Cinema: "Troppa Grazia", de Gianni Zanasi

La Semaine de la critique

Marele premiu al juriului: "Diamantino", de Gabriel Abrantes şi Daniel Schmidt

Premiul Fondation Louis Roederer: Félix Maritaud ("Sauvage")

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD): "Women at War", de Benedikt Erlingsson şi Ólafur Egill Egilsson

Cannes Soundtrack: Roma Zver şi German Osipov, pentru "L'Eté", de Kirill Serebrennikov

L'oeil d'or: "Samouni Road", de Stefano Savona

Premiul FIPRESCI: "Burning", de Lee Chang-dong (competiţie); "Girl", de Lukas Dhont (Un certain Regard), "One Day", de Zsófa Szilagyi (Semaine de la Critique/ Quinzaine des réalisateurs)

Carrosse d'Or - Martin Scorsese

Palme d’or spéciale: Jean-Luc Godard

Queer Palm - "Girl", de Lukas Dhont

Palm Dog - câinii din "Dogman", de Matteo Garrone

