Festivalul de Film Central European adună la Timişoara producţii europene de ultimă oră şi nu numai

Festivalul de Film Central European (CEFFTM 2018) revine la Timişoara, pe 29 august, pentru cinci zile de proiecţii şi concerte grupate în jurul temei Uniri/ Despărţiri, arată un text al organizatorilor.

Festivalul de Film Central European are loc între 29 august şi 2 septembrie, împărţind proiecţiile pe secţiuni precum Competiţie, Panorama, Capitale Culturale Europene, Filme Studenţeşti, Centenar şi No Kid/ding!. Filmele din competiţie rulează în Aula Magna a Universităţii de Vest Timişoara, cele din Panorama sunt proiectate la Grădina de Vară, Sala Capitol, Parcul Regina Maria (Parcul Poporului), iar peliculele de la celelalte categorii sunt programate la Casa Artelor şi Cărtureşti Mercy.

Festivalul va debuta în Piaţa Unirii, pe 29 august, cu trupa Implant pentru Refuz împărţind scena cu filme de război din Arhiva Naţională de Filme, digitalizate pentru patrimoniul european, în evenimentul intitulat Cineconcert, cu muzică special creată pentru deschiderea CEFFTM 2018. Seară este inclusă în secţiunea Centenar a festivalului.

Printre peliculele promise se numără şi câştigătorul titlului de cel mai bun film la Festivalul de la Varna, cu povestea lui Emil, scriitor şi proprietar de agenţie de publicitate, care devine treptat obsedat de spionarea propriei familii, a prietenilor şi a angajaţilor, prin camere ascunse. Pelicula "Omnipresent" este selectată în competiţia CEFFTM 2018, la Aula Magna a Universităţii de Vest.

Un alt punct de atracţie în competiţia manifestării este thrillerul "Amok", realizat de Kasia Adamik, pornind de la povestea reală a lui Krystian Bala, un autor care a devenit principalul suspect într-un caz de crimă doar pentru faptul că volumul pe care îl scrisese conţinea circumstanţe asemănătoare cu cele în care s-a petrecut asasinatul cu pricina, anunţă organizatorii.

Concurează şi filmul "Budapest Noir", de Éva Gárdos, cu o istorie plasată în Budapesta dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial.

"Pe lângă sensul istoric, tema are şi puternice incursiuni creative, sociale, emoţionale. Astfel, «uniri» pot fi întâlnirile dintre regizori şi actori în plăsmuirea unui film apreciat de critici şi public. Sau mai pot fi şi conexiunile dintre ecran şi spectatori prin filme-metafore ale lumii în care trăim. În contextul Timişoara Capitală Culturală Europeană, «uniri» poate face referire atât la viitoarele capitale culturale, cât şi la fostele, prin întrepătrunderea ideilor artistice ale ţărilor respective", notează organizatorii.

În total, partea competiţională a CEFFTM 2018 prezintă opt filme din ţări centrale, sud-est europene şi nu numai, iar cea panoramică reuneşte şase producţii şi coproducţii din ţări nordice şi SUA. Secţiunea de filme studenţeşti aduce în prim-plan filme ale studenţilor de la UNATC Bucureşti, NATFA/National Academy for Theatre and Film Arts din Bulgaria, ADU/The Academy of Dramatic Art din Croatia şi FDU/The Faculty of Dramatic Arts din Serbia.

Regizorul şi scenaristul Laurenţiu Damian, scriitorul Marian Sorin Rădulescu şi actriţa Ioana Iacob alcătuiesc juriul competiţiei din acest an.

Începând cu această ediţie, secţiunea "Radu Gabrea" devine premiul "Radu Gabrea", distincţia fiind acordată în secţiunea de filme studenţeşti.

Intrarea la evenimente rămâne liberă.

Festivalul de Film Central European este realizat de Asociaţia Eurofest, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăriei Timişoara şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, Institutului Cultural Român, Centrului Naţional al Cinematografiei, Uniunii Cineaştilor din România şi al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti.

