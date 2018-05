Ivana Chubbuck dă startul unei noi serii de cursuri de actorie şi public speaking, în septembrie, la Bucureşti

Ivana Chubbuck, creatoarea unei şcoli de actorie la Hollywood şi trainer al unora dintre cei mai cunoscuţi actori, precum Brad Pitt, Halle Berry şi Charlize Theron, dă startul unei noi serii de cursuri de actorie şi public speaking în septembrie, la Bucureşti.

Ivana Chubbuck, care a lucrat şi cu James Franco, Jake Gyllenhaal, Sylvester Stallone, Jim Carrey şi John Voight, printre alţii, dă startul unei noi serii de cursuri de actorie şi public speaking, în septembrie, la Bucureşti, potrivit unui comunicat.

Metoda Ivanei Chubbuck se adresează atât actorilor, cât şi celor care vor să-şi dezvolte capacitpţile de prezentare şi interacţiune cu un auditoriu, indiferent de industria din care provine acesta.

Ivana Chubbuck revine la Bucureşti la cinci ani după ce a susţinut prima oară cursurile de actorie "The power of the actor" - tehnica de lucru cu actorii care a făcut-o celebră la Hollywood şi în lumea întreagă.

"Sunt extrem de bucuroasă şi gata să mă întorc în Bucureşti. M-am îndrăgostit de această ţară şi de oamenii ei. Tehnica mea te ajută să-ţi foloseşti durerea, fricile sau insecurităţile, ca să depăşeşti orice piedică sau să câştigi ceea ce îţi doreşti. Majoritatea oamenilor folosesc traumele sau fricile complet autodistructiv, însă metoda mea te învaţă tocmai să construieşti, să ajungi la cea mai bună variantă a ta. Asta este un lucru bun şi pentru un personaj, dar şi pentru viaţa fiecăruia. Abia aştept ca românii să beneficieze de aceste idealuri împreună cu mine, pentru că vom face acest lucru împreună!", declară Ivana Chubbuck.

Cursul durează trei luni (septembrie - noiembrie), 50 de cursanţi vor avea ocazia să lucreze intensiv cu David Lipper, asociatul Ivanei de peste 20 de ani, şi el actor şi pedagog al tehnicii Chubbuck: "România are un loc special în inima mea. Bunica mea, Coca Lipper, s-a născut şi a crescut la Rădăuţi. Când a izbucnit războiul, a emigrat împreună cu bunicul meu în Canada. M-am născut la Montreal şi acolo am şi făcut studiile de actorie. În 2012, Ivana m-a rugat să vin la Bucureşti să predau cursuri de actorie. A fost prima oară când am simţit cum e să fii «acasa» şi am avut imediat o conexiune cu oamenii de aici".

La finalul celor trei luni, David va selecta cei mai buni participanţi pentru masterclass-ul de două zile susţinut de Ivana. "Cursul nu este dedicat exclusiv actorilor, el este un instrument de lucru de autodezvoltare pentru oricine", spune David Lipper. "Acest proces te ajută să îţi depăşesşti toate fricile şi anxietăţile, folosindu-le tocmai în sprijinul tău. Ce e minunat la această tehnică este că, la fiecare serie de cursanţi, cei care nu urmăreau o carieră în actorie au declarat că a avut un impact major în viaţa lor personală sau în cea de business. Unii din ei erau jurnalişti sau antreprenori şi şi-au dorit această experienţă pentru a deveni mai puternici şi pentru a progresa în cariera lor".

Unul dintre cursan'ii Ivanei este Alin Calbau, fondatorul Magnolia Acting Studio şi organizatorul acestui curs: "Ca absolvent al Facultăţii de Drept, al Academiei Diplomatice şi A.S.E., aveam în faţă o promiţătoare carieră diplomatică. Dar nu era ceea ce mi-am dorit, ci un drum pe care l-am ales din dorinţa de a-mi mulţumi tatăl. M-am înscris în programul Ivanei şi am urmat cele trei luni de cursuri cu Frantz Turner. La finalul acestora, mi-am dat seama că am nevoie în continuare de acest program, atât pentru dezvoltarea mea personală, cât şi pentru a-mi recăpăta încrederea de mult pierdută. În cei trei ani pe care i-am petrecut la Hollywood, mi-am dat seama de impactul pe care programul Ivanei l-a avut asupra mea, iar dorinţa de a-l aduce în România a fost atât de mare încât iată-ne la prima ediţie!".

Chubbuck Technique este organizat de Magnolia Acting Studio. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-urile http://www.magnoliastudio.ro/ şi http://www.ivanachubbuck.com.

