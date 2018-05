Lună plină de evenimente. CONCERTELE lunii iunie în Bucureşti: Nick Cave, Arcade Fire, Scorpions şi festivaluri de vară

Muzicieni internaţionali celebri, precum Nick Cave, alături de trupa sa, The Bad Seeds, şi membrii formaţiilor Arcade Fire, Scorpions şi Stone Sour, dar şi cântăreţul latino Maluma se numără printre artiştii care vor concerta în Bucureşti în iunie, când vor avea loc şi câteva festivaluri de vară.

Astfel, trupa de rock germană Scorpions va concerta pe 12 iunie, de la ora 20.00, la complexul Romexpo din Bucureşti, în cadrul Crazy World Tour. Originară din Hanovra, trupa s-a consacrat în anii 1980 cu piese ca "No One Like You", "Still Loving You" şi "Rock You Like A Hurricane", afirmându-se totodată drept unul dintre cele mai importante grupuri heavy ale Germaniei. Balada "The Wind Of Change", simbol al schimbărilor politice puternice din Europa din 1989, a devenit rapid un succes pe plan mondial, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991.

De asemenea, artistul rock australian Nick Cave şi trupa sa, The Bad Seeds, şi Arcade Fire, unul dintre cele mai premiate grupuri rock din ultimul deceniu, vor concerta în cadrul festivalului Rock the City, care va avea loc la complexul Romexpo.

Împreună cu The Bad Seeds, Nick Cave a lansat 16 albume de studio şi patru albume live şi a lansat un număr impresionant de hituri, toate intrate în topurile internaţionale, unul dintre cele mai cunoscute fiind "Where The Wild Roses Grow", cântat în duet cu Kylie Minogue. Cel mai recent disc, "Skeleton Tree", apărut în toamna lui 2016, i-a dat posibilitatea lui Nick Cave să revină pe scenă şi, în timpul turneului european ce se va desfăşura în 2018, să ajungă în premieră şi în România, pe 19 iunie.

Trupa canadiană Arcade Fire a devenit cunoscută la nivel internaţional în 2004, în urma lansării albumului de debut, "Funeral". Arcade Fire a devenit rapid un nume important al genului indie-rock şi a reuşit să ajungă în top după lansarea celui de-al doilea album de studio, "Neon Bible", în 2007. Cel mai recent turneu Arcade Fire - Infinite Content Tour - a debutat în 2017 şi continuă şi anul acesta, ocazie cu care canadienii ajung la Bucureşti, pe 20 iunie.

Totodată, trupa rock americană Stone Sour revine la Bucureşti într-un concert care va avea loc la Arenele Romane, pe 26 iunie. Nominalizată de trei ori la premiile Grammy, Stone Sour, care a mai susţinut un concert la Bucureşti în 2010, în cadrul Sonisphere Festival, şi-a lansat cel mai recent material discografic, "Hydrograd", în iunie 2017.

Nu în ultimul rând, cântăreţul de reggaeton columbian Maluma, autorul hitului "Felices los 4", va concerta la Bucureşti pe 30 iunie, în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album al său, "F.A.M.E", lansat anul acesta. Concertul face parte din festivalul El Carrusel, care va avea loc la complexul Romexpo.

Acestor concerte li se alătură multe altele organizate în cadrul unor festivaluri precum Femei pe Mătăsari, Natura Fest şi Shine Festival.

Prezentăm mai jos lista principalelor concerte ale lunii iunie în Capitală:

1 iunie

Festivalul Femei pe Mătăsari (1 - 3 iunie, de la ora 19.00)

2 iunie

Smiley - Arenele Romane (19.00)

Scandal - Quantic Club (19.30)

5 iunie

Equilateral - CinemaPro (19.30)

Cardinal - Control Club (21.00)

7 iunie

Nicolas Simion Quartet feat. Sorin Romanescu - ARCUB (20.00)

Mauro Pina - The Drunken Lords (21.30)

Vama - Hard Rock Cafe (21.30)

8 iunie

Natura Fest 2018 (8 - 10 iunie, de la ora 14.00) - Parcul Izvor

Moonlight Breakfast - Grădina cu filme (20.30)

Sarmalele Reci - Fabrica (21.30)

Bon Jovi Tribute - Hard Rock Cafe (22.30)

9 iunie

Hip Hop Fest 2018 - Arenele Romane (13.00)

The Fresh in the Garden - Grădina Botanică Bucureşti (9 - 10 iunie)

Dan Helciug - My Queen - Quantic Club (20.00)

Michael Malarkey - Hard Rock Cafe (22.30)

10 iunie

Iuliana Beregoi - Sala Palatului (15.00)

Petra Acker & The Band - Green Hours (19.30)

12 iunie

Scorpions - Romexpo (18.00)

13 iunie

Alexu and The Voices Inside - Expirat Club (20.00)

Carla's Dreams - Hard Rock Cafe (21.30)

14 iunie

Carla's Dreams - Hard Rock Cafe (21.30)

15 iunie

BMC Fest - Quantic Club (15 - 17 iunie, de la ora 16.00)

HeyDay Festival 2018 (15 - 17 iunie, ora 16.00) - Parcul Izvor

Alexandra Uşurelu - Grădina cu filme (20.30)

Compact - Hard Rock Cafe (22.30)

16 iunie

Sneakers & Burgers. Electric Castle Official Warm Up Party - Verde Stop (12.00)

17 iunie

Lee Konitz Quartet - ARCUB (20.00)

19 iunie

Rock The City (19 - 20 iunie, de la ora 18.00)

Nick Cave & The Bad Seeds şi Arcade Fire – Romexpo

20 iunie

Rock The City (19 - 20 iunie, de la ora 18.00)

Arcade Fire – Romexpo

22 iunie

Maître Gims - Arenele Romane (19.00)

The Colours - Beluga Music & Cocktails (22.00)

THE MISSION - Federaţia Română de Tir Sportiv - Pădurea Băneasa, Bucureşti (22.00)

Delia - Hard Rock Cafe (22.30)

23 iunie

Paraziţii cu Distorss - Arenele Romane (20.00)

26 iunie

Metalhead, Stone Sour - Arenele Romane (19.00)

27 iunie

Hollywood Undead - Arenele Romane (19.00)

30 iunie

Festival El Carrusel - Romexpo (30 iunie - 1 iulie)

Maluma (00.00)

Shine Festival - Arenele Romane (30 iunie - 1 iulie)

