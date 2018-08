Lungmetrajul "Lemonade", de Ioana Uricaru, premiat pentru regie la Festivalul de la Sarajevo 2018

Debutul regizoarei Ioana Uricaru în lungmetraj, "Lemonade", turnat în America de Nord, a primit premiul Inima oraşului Sarajevo pentru cea mai bună regie la cea de-a 24-a ediţie a festivalului organizat în Bosnia-Herţegovina, în perioada 10 - 17 august, potrivit site-ului manifestării.

15 afişări

Gala de decernare a principalelor premii ale Festivalului de Film de la Sarajevo 2018 a avut loc joi seară.

Filmul "Lemonade", care a fost prezentat luni în competiţie la Festivalul de la Sarajevo, se află deja la cea de-a 20-a selecţie în evenimente de profil internaţionale. În premieră regională la Sarajevo, "Lemonade" a concurat alături de alte nouă titluri pentru marele trofeu, Inima oraşului Sarajevo pentru cel mai bun film, care a revenit însă producţiei "Ága" (Bulgaria, Germania, Franţa), de Milko Lazarov.

Înainte de proiecţia de luni, Ioana Uricaru a declarat despre participarea la Sarajevo: "«Lemonade» şi-a găsit coproducătorii germani la Sarajevo, la Cinelink, şi acum se reîntoarce să-şi întâlnească publicul. E o poveste a emigraţiei est-europene în America, înfăţişând emoţii pe care ştiu că publicul festivalului le întelege şi le împărtăşeşte în toate nuanţele lor. Pentru mine, această premieră est-europeană e poate cea mai aşteptată dintre toate, iar când veţi vedea filmul, veţi descoperi că atunci când am filmat am avut un gând foarte precis tocmai despre Sarajevo".

Festivalul de Film de la Sarajevo este al treilea eveniment de profil de anvergură pentru "Lemonade", după premiera mondială la Festivalul de la Berlin, în secţiunea Panorama, şi participarea la prestigiosul Tribeca Film Festival din New York, în aprilie. Pelicula a fost recompensată cu premiul Linxul de Aur pentru cel mai bun film la FEST New Directors / New Films Festival de la Espinho (Portugalia).

"Turnat preponderent în America de Nord, «Lemonade» e inspirat de un articol de presă şi spune povestea câtorva zile tensionate din viaţa Marei, o asistentă medicală care se vede nevoită să-şi confrunte propria proiecţie despre visul american cu realitatea de pe teren. După premiera de la Berlin, thrillerul a atras distribuitori din toată lumea, fiind achiziţionat spre distribuţie în China, Grecia, Iugoslavia, Israel, Franţa, Canada şi Germania", arată producătorii.

Ioana Uricaru a absolvit cursurile Academiei de Teatru şi Film din Bucureşti şi deţine un doctorat in studii critice, la Universitatea din South California, Los Angeles. Din 2015, locuieşte în Statele Unite unde are o carieră didactică universitară. Înaintea debutului în lungmetraj cu "Lemonade", a coregizat filmul colectiv episodic "Amintiri din Epoca de Aur" şi a realizat scurtmetraje.

Ajuns la cea de-a 24-a ediţie, Festivalul de la Sarajevo prezintă anual o selecţie a celor mai importante filme din sud-estul Europei.

La gala de joi seară, trofeele Inima oraşului Sarajevo pentru cea mai bună interpretare feminină şi masculină au revenit actriţei Zsófia Szamosi ("One day/ Egy Nap"), respectiv actorului Leon Lučev ("The Load/ Teret").

De asemenea, premiul pentru cel mai bun scurtmetraj a revenit producţiei "Breath/ Dah", de Ermin Bravo, iar o menţiune specială a juriului a mers la "Icebergs", de Eirini Vianelli.

Ediţia de anul acesta a evenimentului a inclus o prezenţă românească destul de consistentă, 12 producţii cinematografice, dintre care şapte filme în secţiunile competiţionale.

Dintre acestea, filmul regizat de Florin Şerban "Dragoste 1. Câine", inclus tot în competiţia de lungmetraje, a primit atât premiul Cineuropa, decernat de portalul de cinema european, cât şi distincţia CICAE, acordată de Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă.

Totodată, proiectul "Zavera" (regia Andrei Gruzsniczki, producător Alexandru Teodorescu), prezentat în CineLink Work in Progress, o secţiune dedicată filmelor aflate în postproducţie, a primit TRT Award, în valoare de 25.000 de euro.

Anul trecut, marele trofeu al festivalului, Inima oraşului Sarajevo pentru cel mai bun lungmetraj, a revenit dramei georgiene "Scary Mother", de Ana Urushadze.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.