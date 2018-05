NUNTA REGALĂ din Marea Britanie: Mariajul Prinţului Harry cu actriţa Meghan Markle va intra în istorie pentru cel puţin 4 motive

NUNTA REGALĂ: Încă din momentul în care Prinţul Harry şi actriţa Meghan Markle şi-au anunţat logodna, vestea s-a aflat pe prima pagină a ziarelor, iar asta pentru că povestea celor doi va intra în istorie. Iată patru motive majore pentru care nunta Prinţului Harry cu Meghan Markle este cel mai important eveniment din prezent.

Share pe Facebook 747 afişări

Este o femeie de culoare. Mama actriţei este afro-americană, iar tatăl său este alb. Odată devenită logodnica Prinţului Harry, Meghan Markle este prima persoană de culoare care face parte din Familia Regală.

Este divorţată. Actriţa a fost căsătorită în perioada 2011-2013 cu producătorul de film Trevor Engelson. Practic, nu este prima femeie divorţată care urmează să facă parte din Familia Regală. În anul 1937, Regele Edward al VIII-lea a abdicat de la tron pentru a se căsători cu o americancă divorţată pe nume Wallis Simpson. Acest lucru a declanşat scandalul secolului, iar cuplul a fost exilat, Edward primind mai apoi titlul de Duce de Windsor. De asemenea, Camilla Parker Bowles era divorţată înainte de a se căsători în anul 2005 cu tatăl Prinţului Harry, Prinţul Charles, un alt eveniment care a iscat scandal.

Este americancă. Înainte de a se muta în Nottingham Cottage la Palatul Kensington, actriţa locuia în Toronto însă, s-a născut în Los Angeles, ceea ce o face cetăţean american. Este primul american care, oficial, se logodeşte cu un membru al Familiei Regale Britanice.

Era faimoasă dinainte să-l cunoască pe Prinţul Harry. Dacă logodnica Prinţului Harry vi s-a părut cunoscută, actriţa a cunoscut succesul în urma filmărilor pentru serialul Suits. De altfel, deţine un blog de lifestyle numit The Tig, iar într-o perioadă a fost model pentru Deal or No Deal.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.