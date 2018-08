O carte pe zi: "Materia întunecată", de Blake Crouch

Fizicienii sau cei care au o cât de sumară pregătire şi în acest domeniu vor fi încântaţi de ceea ce află din această carte.

Pentru noi, ceilalţi, muritorii de rând, lucrurile se mai clarifică doar după ce vom citi explicaţiile de la paginile 128-129 despre experimentul pisicii, făcut de fizicianul Erwin Schrődinger, în anii '40, şi despre interpretarea lumii multiple a mecanicii cuantice. Vă lăsăm să le descoperiţi. Apoi totul devine simplu. Sau mai simplu: un roman năucitor.

Eroul, un fizician pe nume Jason Dessen, pe cale să inventeze o tehnologie complexă pentru transferul interdimensional, renunţă la cercetare pentru a-şi întemeia o familie şi optează să rămână doar un profesor obişnuit de fizică la un colegiu din Chicago. Prietenul lui cel mai bun îi continuă cercetările, descoperă ce se aştepta să descopere şi, după cincisprezece ani, vrea să revină la viaţa de familie şi-i ia locul fostului său coleg. Din acest moment începe un roman - într-adevăr "năucitor", cum l-a descris The Guardian -, care descrie o călătorie înspăimântătoare în universuri paralele.

Există o şansă la un milion să avem de-a face cu multiversul. Adică cu infinitul. Adică să existe un milion de lumi ca a noastră. Să existe realităţi paralele, la fel de reale. "Majoritatea astrofizicienilor sunt de părere că forţa care ţine stelele şi galaxiile laolaltă - cea care face ca întregul univers să funcţioneze - este generată de o substanţă prezumtivă pe care n-o putem observa sau măsura în mod direct. Una pe care ei o numesc materie întunecată. Din această materie întunecată este alcătuită cea mai mare parte a universului cunsocut".

Materia întunecată ar putea sugera existenţa multiversului.

"Să presupunem că multiversul a apărut în urma unui eveniment unic - Big Bangul. Ăsta a fost punctul de plecare, baza trunchiului celui mai vast şi mai complex arbore pe care ţi-l poţi imagina. Pe măsură ce timpul s-a derulat şi materia a început să se organizeze în stele şi planete, în toate permutările posibile, arborelui i-au crescut ramuri şi din acele ramuri au crescut alte ramuri şi aşa mai departe, până când, la un moment dat, după paisprezece miliarde de ani, să spunem, naşterea mea a determinat apariţia unei noi ramuri. Iar din acel moment, fiecare alegere pe care am făcut-o sau pe care n-am făcut-o, plus acţiunile altor oameni care m-au afectat pe mine - toate au dus la apariţia altor ramuri, la un număr infinit de Jason Dessen trăind în lumi paralele, unele foarte asemănătoare cu aceea pe care o consider a mea, altele inimaginabil de diferite. Tot ce se poate întâmpla se va întâmpla. Absolut tot".

Din acest moment, orice se poate întâmpla în roman - şi vă veţi convinge. Să te întâlneşti cu alt seamăn de-al tău absolut identic cu tine, apoi cu încă unul, cu o sută, poate cu o mie, nu este simplu. Şi toţi dorind să te înlocuiască, să trăiască exact viaţa ta, să nu ştii cum să scapi de ei.

Un thriller-science fiction captivant, incredibil, şocant, obsedant despre ce suntem şi despre alegerile pe care le facem. Şi în egală măsură o poveste superbă de iubire.

Blake Crouch este autorul a peste 12 romane de suspans care au fost nominalizate pentru International Thriller Award. Două dintre ele au apărut şi în româneşte, tot la Editura RAO, anume primele două volume din trilogia Wayward Pines, după care s-a realizat un serial TV, cotat ca numărul 1 în vara anului 2015 la canalul American Fox. Cărţile se cheamă "Oraşul din munţi" şi "Şeriful" şi vi le recomandăm cu căldură, ambele abundând în mister, suspans şi intrigă. Romanele sunt povestea agentului Ethan Burke de la Serviciul Secret, care soseşte în Wayward Pines, Idaho, cu o misiune clară: să localizeze şi să salveze doi agenţi federali dispăruţi în acest orăşel de provincie cu o lună în urmă. Dar nu mai poate pleca. Constată că oraşul e împrejmuit de un gard dincolo de care nu mai poţi trece, iar în interior e o lume de coşmar, un fel de închisoare experimentală. Citiţi-le, veţi fi tulburaţi şi copleşiţi.

Blake Crouch - "Materia întunecată". Editura RAO. Traducere de Adriana Bădescu. 332 pag.

