O carte pe zi: ”Prozator din silă” de Robert Şerban

”Sunt un prozator virtual, unul care nu şi-a dus proiectele nici măcar până la jumătate, un prozator bun, însă doar unul potenţial” – o mărturisire cum rar întâlnim, făcută de un scriitor timişorean unui poet timişorean care-l intervievează necruţător.

Viorel Marineasa este un scriitor timişorean. În plus, a fost şi editor, profesor la Universitate, polemist, publicist, martor al fabuloasei boeme timişorene. A participat activ la Decembrie 1989, în Timişoara. Un om extrem de activ, implicat în viaţa culturală a oraşului de pe Bega. A creat o editură care i-a purtat numele şi care a tipărit peste 1500 de titluri în 25 de ani. A debutat ca poet, dar s-a impus ca prozator. I se spune (sau i s-a spus mulţi ani) ”Fiara”, probabil interlocutorii ştiau de ce. Dă rareori interviuri şi în mai toate uimeşte pe cel care-l provoacă cu idei îndrăzneţe şi crude. Afirmă că nu scrie uşor, dar publică, totuşi, aproape an de an.

Poetul Robert Şerban (şi el timişorean) care este evident că-l admiră, l-a provocat la un lung interviu devenit admirabila carte de faţă prefaţată de un scurt text care vorbeşte despre ”seriozitatea, temeinicia şi talentul cu care (Viorel Marineasa) se poziţiona în treburile culturale, fie că erau propri¬ile cărţi, fie cărţile altora (a fost un excelent editor), fie în discuţii, fie în fel de fel de proiecte, mai mari ori mai mici. Pe el puteai şi poţi conta. Nu fuşereşte lucrurile. Dacă se implică în ceva, ai garanţia că va ieşi bine acel ceva.

Viorel Marineasa este unul dintre prozatorii originali ai literaturii române contemporane. Lectura cărţilor sale şi numărul mare de cronici şi de recenzii care s-au scris despre volumele lui sunt argumente ale afirmaţiei mele. Căutaţi-le, citiţi-le ori recitiţi-le şi o să-mi daţi dreptate. Dar de ce scrie, cum scrie, când a început, cu ce anume, ce a citit, ce citeşte, cum îi place lumea literară, cum a fost lumea în care a trăit până acum, ce crede despre prietenie, literatură, bătrâneţe - puteţi afla chiar de aici, din paginile ce urmează.”

Prozator din silă este una dintre foarte puţinele cărţi-interviu din care chiar poţi afla aproape totul despre un autor, inclusiv o seamă de sentinţe ale scriitorului despre el însuşi: ”Sunt un prozator virtual, unul care nu şi-a dus proiectele nici măcar până la jumătate, un prozator bun, însă doar unul potenţial”;

„Fiind un depresiv, nu pot ieşi din ideea că mai mereu am trăit o viaţă falsă şi proastă. Să schimb? Asta ar mai lipsi: să intru în alte clinciuri. Şi apoi ce ar însemna, să mă despart, chiar şi ipotetic, de cei dragi pe care i-am întîlnit / i-am stârnit pe o anumită traiectorie a vieţii mele? Vreau să rămân cu ei până la urmă”.

După o carte precum aceasta, care nu e numai povestea unei biografii, ci şi oarecum o istorie culturală a părţii de vest a României, cititorul rămâne îmbogăţit.

Prozator din silă. Viorel Marineasa în dialog cu Robert Şerban. Casa de pariuri literare. 162 pag.

