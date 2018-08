O carte pe zi: "Filiera de la miezul nopţii", de Lee Child

Un volum din seria "Jack Reacher", apreciat drept "un thriller impecabil, unul dintre cele mai bune romane ale anului" - The Washington Post

24 afişări

Lee Child este unul dintre cei mai mari autori de thrillere din lume. Cărţile sale au fost publicate în peste o sută de ţări - iar la Editura Trei au apărut opt romane: "Merită să mori", "Şcoala de noapte", "61 de ore", "Convinge-mă!", "Ghinioane şi încurcături", "Personal", "Urmărit" şi "Să nu te întorci niciodată!". După două dintre ele au fost realizate ecranizări de excepţie: "Jack Reacher", bazată pe romanul "One Shot", şi "Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată".

Dar, atenţie, există enorme diferenţe între personajul principal al filmelor şi romane. În filme, rolul este interpretat de Tom Cruise, actor simpatic, dar mic de înălţime, lipsit de prestanţa unui uriaş. Or, eroul lui Lee Child merită o descriere detaliată: este înalt, măsoară aproape doi metri şi cântăreşte peste 100 kg, e blond şi cu ochii albaştri. Pe deasupra, ştie să citească oamenii, cunoaşte toate tipurile de arme, a lucrat în armată vreme de 13 ani, ajungând la gradul de maior. A fost prin mai multe baze militare din străinătate, a participat la operaţiunea "Furtună în deşert", a părăsit armata cu onoruri, dar nu suportă niciun fel de constrângeri, drept care e un fel de vagabond, rătăcind din oraş în oraş: nu are prieteni, nu a locuit niciodată într-o casă, se mută de colo-colo, călătorind cu autobuzele interstatale sau făcând autosopul, fără niciun fel de bagaj, îşi cumpără la un număr de zile haine noi şi le aruncă pe cele dinainte, nu are telefon, nici ceas, nici bunuri, nu ştie ce va face în ziua următoare, în afara situaţiilor în care e implicat în vreun caz, are relaţii cu mai multe femei, dar niciuna nu durează, iar peste toate are un enorm simţ al dreptăţii.

Citește mai departe:

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.