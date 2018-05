Olga Tokarczuk, primul scriitor polonez recompensat cu Man Booker International Prize

Olga Tokarczuk a devenit primul scriitor polonez recompensat cu Man Booker International Prize, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare din Marea Britanie, care i-a fost decernată pentru romanul "Flights", potrivit bbc.com.

Şase scriitori şi traducătorii cărţilor lor s-au aflat anul acesta pe lista scurtă, pentru premiul în valoare de 50.000 de lire sterline (58.000 de euro).

Celelalte romane finaliste au fost: "Vernon Subutex 1", de Virginie Despentes (Franţa), "The White Book", de Han Kang (Coreea de Sud, scriitor premiat cu Man Booker International în 2016), "The World Goes On", de Laszlo Krasznahorkai (Ungaria, autor premiat cu Man Booker International în 2015), "Like a Fading Shadow", de Antonio Munoz Molina (Spania), şi "Frankenstein in Baghdad", de Ahmed Saadawi (Irak).

Ceilalţi finalişti şi traducătorii cărţilor lor vor fi recompensaţi fiecare cu un cec de 1.000 de lire sterline.

Câştigătorul Man Booker International Prize pe 2018 a fost anunţat într-o ceremonie care a avut loc marţi seară, la Victoria and Albert Museum din Londra, iar premiul va fi împărţit între autor şi traducător - în acest caz, Jennifer Croft.

Potrivit unui comunicat al comitetului care decernează premiul Man Booker International, "Flights" este "un roman conceput din fragmente a căror acţiune are loc din secolul al 17-lea până în prezent, legate între ele prin temele călătoriei şi anatomiei umane". Într-unul dintre aceste fragmente, specialistul în anatomie olandez Philip Verheyen descoperă tendonul lui Ahile în timp ce îşi disecă propriul picior amputat.

Absolventă a facultăţii de psihologie din cadrul Universităţii din Varşovia, Olga Tokarczuk este o scriitoare celebră în ţara sa. Activistă şi critic vocal al guvernului polonez, Tokarczuk este un personaj controversat, care a primit şi ameninţări cu moartea de-a lungul vieţii. Conservatorii polonezi sunt de părere că "a pătat bunul nume al naţiunii" prin declaraţiile sale publice şi creaţia literară, mai ales după lansarea volumului "The Books of Jacob". După un interviu televizat, în care scriitoarea a criticat Polonia pentru "groaznicele sale acte" de colonizare din trecutul ei, aceasta a fost calificată drept "trădătoare". O altă carte a ei, "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", a fost descrisă de o agenţie de presa poloneză drept "profund anticreştină, care promovează ecoterorismul".

A lansat opt romane şi două colecţii de povestiri, a tradus opere literare din limbile poloneză, spaniolă şi ucraineană în engleză şi este editor fondator al publicaţiei Buenos Aires Review.

Man Booker International Prize, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume, este acordat celui mai bun roman publicat în ultimul an în Marea Britanie, Irlanda şi în statele Commonwealth. Premiul a fost creat în 2005, separat de Man Booker Prize, care este decernat anual unei opere literare britanice.

Autorul primeşte bani, dar cel mai important lucru este că acest premiu îi asigură notorietatea mondială şi vânzări record ale operelor sale.

Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri, Hilary Mantel şi Thomas Keneally.

Anul trecut, David Grossman a devenit primul scriitor israelian care a câştigat acest premiu, pentru romanul "Un cal intră într-un bar", tradus în limba engleză de Jessica Cohen.

