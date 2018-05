Sudul Statelor Unite este punctul focal al prezenţei americane la Salonul de Carte Bookfest 2018

Patru autori care au fost puternic influenţaţi de sudul Statelor Unite vor participa la Bookfest 2018, a anunţat Ronald E. Hawkins, consilierul de presă al Ambasadei americane la Bucureşti, într-o conferinţă despre participarea ţării sale ca invitat de onoare la târgul de carte.

Grigore Arsene, preşedintele Asociaţiei Editorilor din România, organizatoarea manifestării, şi Ronald E. Hawkins, consilier la Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, au susţinut, miercuri, o conferinţă de presă dedicată participării americane în calitate de invitat de onoare al celei de-a XIII-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte Bookfest.

"Suntem o ţară mare şi e greu să reduci America la anumiţi autori sau la zone specifice. Ne-am propus să facem ceva mai distractiv, ceva mai creativ, mereu cu scopul de a împărtăşi. Să împărtăşim cu ţara noastră gazdă, România. Ne-am hotărât să ne concentrăm asupra Sudului american şi asta vom face. Unii dintre ei sunt născuţi şi crescuţi acolo, alţii lucrează şi predau la şcoli din sud. Sudul este o parte din personalitatea lor şi din personalitatea scrisului lor. De asemenea, ne vom concentra mai ales asupra scriitoarelor. E un mod de a aborda problemele legate de egalitatea de gen", a declarat Hawkins.

Printre invitaţii din programul oficial oferit de Statele Unite pentru Bookfest se numără Domnica Rădulescu, profesoară de literatură comparată la Universităţile Washington şi Lee, care, în 2009, a primit din partea Library of Virginia Best Fiction Award pentru romanul său "Train to Trieste".

Pe lista invitaţilor mai sunt Sarah Kennedy, poetă şi autoare de romane istorice, care predă literatura engleză la Mary Baldwin University din Staunton, Virginia, poeta Tara Skurtu, stabilită la Bucureşti, unde susţine ateliere de "creative writing" şi scrie scenarii de jocuri video, dar şi Sucheta Rawal, autoare de cărţi pe teme culinare şi jurnale de călătorie, originară din India, dar stabilită în SUA de la vârsta de 17 ani.

Standul Statelor Unite include în programul său de la Salonul Bookfest proiecţii de film, prezentări de carte, dezbateri şi ateliere. Evenimentele dedicate copiilor reprezintă un segment consistent din programul american la târg, fie că este vorba despre lansări ale unor noi apariţii dedicate celor mici, fie despre evocarea personalităţii lui Mark Twain într-un moment pregătit de actorul Pavel Ulici, pe 2 iunie.

La rândul său, Grigore Arsene a subliniat faptul că, din punctul său de vedere, "este pentru prima dată când un târg de carte se desfăşoară într-un spaţiu normal de expoziţie pentru aşa ceva. Bookfest 2018 are loc în pavilionul B2. Pavilionul B2, împreună cu B1 sunt acei stâlpi pe care îi vedeam de ani de zile în curtea Romexpo şi ne doream de ani de zile să devină clădiri. Au devenit şi pot să funcţioneze ca spaţiu de expoziţie. Este un spaţiu de expoziţie generos, cu 50% mai mare decât am avut în oricare din celelalte spaţii de la Romexpo. (...) Editurile se pot aranja cu mult mai bine, aproape toate au rezervat spaţii mai mari decât de obicei. Publicul poate să aibă o imagine mult mai cuprinzătoare despre lumea editorială. Nu mai trebuie să umble prin cotloane ca să caute edituri".

Intrarea este liberă la ediţia din 2018 a Salonului Internaţional de Carte Bookfest, care se desfăşoară între 30 mai şi 3 iunie, în Pavilionul B2, un nou spaţiu de la complexul Romexpo din Bucureşti.

