Tururi ghidate gratuite de arhitectură în mai multe oraşe, de Ziua Mondială Art Nouveau

Mai multe tururi ghidate gratuite de arhitectură organizate în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara şi o conferinţă internaţională despre conservarea patrimoniului construit vor avea loc la sfârşitul săptămânii, cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau, sărbătorită pe 10 iunie.

În 2018, Institutul Naţional al Patrimoniului continuă demersurile începute în 2017 cu organizarea primelor evenimente sub cupola Zilei Mondiale Art Nouveau, propunând mai multe activităţi pe parcursul weekendului 9-10 iunie, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de Institutul Naţional al Patrimoniului.

Tema de anul acesta, stabilită de Reţeaua Art Nouveau, este "Arhitectul meu Art Nouveau preferat", iar în jurul acesteia se vor organiza diverse evenimente la nivel european.

În România, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează 14 tururi ghidate gratuite de arhitectură Art Nouveau în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, găzduind, de asemenea, conferinţa internaţională "Conservarea şi reactivarea patrimoniului construit", corelată cu includerea Cazinoului din Constanţa în programul Europa Nostra "7 Most Endangered".

În Constanţa va avea loc şi prima itinerare a expoziţiei în aer liber "Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region", eveniment sincron în cele opt ţări ale proiectului.

Evenimentele fac parte din proiectul european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau in the Danube Region", care îşi propune să întărească protecţia, conservarea şi promovarea patrimoniului construit Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării, proiect în care INP este partener de specialitate.

Prin weekendul Art Nouveau, INP invită publicul să descopere patrimoniul construit, punând reflectoarele pe un stil artistic ce şi-a lăsat amprenta pe numeroase oraşe din România, simultan cu alte oraşe mari ale Europei. Stilul Art Nouveau, prin toate valenţele sale locale, a însemnat o celebrare a creativităţii eliberate de canoanele academice, dar şi a detaliului, a priceperii arhitecţilor şi meşterilor, la un înalt nivel artistic şi tehnic, spune arh. Ştefan Bâlici, directorul Institutul Naţional al Patrimoniului.

Accesul la tururi este gratuit, în limita locurilor disponibile, prin înregistrare online la https://www.123formbuilder.com/form-3798474/.

Mai multe informaţii despre evenimente se găsesc pe https://www.patrimoniu.gov.ro/noutati/item/436-10-iunie-2018-ziua-mondiala-art-nouveau-un-patrimoniu-recuperat.

10 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner. Începând de atunci, la nivel mondial se organizează evenimente variate, care readuc în atenţia publicului oamenii şi operele ce au marcat acest curent artistic, precum şi poveştile şi valorile patrimoniului Art Nouveau din Europa.

Curentul Art Nouveau a avut, pe teritoriul României, expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului XX. De la Secessionul de factură Austro-Ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, încă puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg.

Institutul Naţional al Patrimoniului, partener al proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region", care se desfăşoară în perioada 2017-2019, având ca lider de proiect Municipiul Oradea, continuă seria de acţiuni pornite în 2017 cu scopul de a creşte gradul de cunoaştere şi apreciere a patrimoniului Art Nouveau din Romania în rândul publicului larg.

