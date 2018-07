Aceasta este ultima zi în care se mai pot cumpăra de la Poştă titluri de stat „Centenar”

Titlurile de stat din emisiunea „Centenar” mai pot fi cumpărate de la unităţile Poştei doar joi, cu 1 leu bucata, perioada listării fiind 15 iunie - 5 iulie 2018. Prin unităţile Trezoreriei Statului, mai pot fi cumpărate astfel de titluri şi vineri, 6 iulie.

Share pe Facebook 59 afişări

Dobânda pentru aceste plasamente este de 5% pe an, net superioară celor oferite de bănci, dar banii rămân blocaţi în acest plasament timp de 5 ani, titlurile fiind netransmisibile, nevandabile şi netranzacţionabile.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat, la 15 iunie, prima emisiune de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur - ediţia „Centenar”, cu valoare de 1 leu, dobândă de 5% şi scadenţă la cinci ani, destinate exclusiv populaţiei. „Titlurile pot fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, iar veniturile obţinute sunt neimpozabile”, arată un comunicat transmis la data lansării de MFP.

Potrivit prospectului de emisiune, prsoanele fizice pot cumpăra titluri de stat prin următoarele canale de distribuţie:



- în perioada 15 iunie - 6 iulie 2018 de la unităţile operative ale Trezoreriei Statului unde au domiciliul fiscal

- în perioada 15 iunie - 5 iulie 2018 prin reţeaua de oficii poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română din mediul urban

- în perioada 15 iunie - 4 iulie 2018 prin reţeaua de oficii poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română din mediul rural.

„Un investitor poate efectua, în cadrul perioadei de subscriere, una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, dar valoarea maximă cumulată a acestora nu poate depăşi plafonul valoric de 100.000 de lei, pentru subscrierile realizate intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi respectiv de 100.000 de lei pentru subscrierile realizate prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română SA”, a mai precizat MFP.

Titlurile de stat sunt în forma dematerializată, nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune.

„În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori”, a mai arătat MFP.

Potrivit unei analize MEDIAFAX, dobânda de 5% pe an la titlurile de stat „Centenar” este cea mai mare din piaţa bonusurilor de economisire, dar imposibilitatea de a debloca banii din acest plasament timp de 5 ani temperează concurenţa făcută băncilor de către Ministerul Finanţelor.

Ofertele băncilor afişează dobânzi semnificativ mai mici, însă perioada de „blocare” a banilor astfel economisiţi (la termen) este mult mai scurtă.

Câteva exemple: ING Bank oferă 3% pe an, cu termenul la 1 an; un grup de bănci din care fac parte OTP, Volksbank, Libra sau Credit Agricole oferă între 2,25% şi 3% pe an, cu termene cuprinse între 1 şi 2 ani; peste 3% pe an oferă Eximbank, Idea Bank şi Piraeus, însă acestea cer plasamente de cel puţin 50.000 de lei per depozit.

Pentru românii care economisesc cumpărând titluri de stat există şi acest avantaj al preţului mic (1 leu per unitate), cu un plafon maxim de 100.000 de lei de persoană, astfel că în raport cu băncile care au plafoane minime de constituire a depozitelor concurenţa este oarecum echilibrată.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.