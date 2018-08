Românii care întâmpină o problemă cu băncile pot apela gratuit la Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB), termenul de soluţionare fiind de 90 de zile, a declarat pentru MEDIAFAX Alexandru Păunescu, purtătorul de cuvânt al CSALB. Oficialul a menţionat că în primele şase luni din acest an numărul apelanţilor a crescut de 12 ori.

30 afişări

Românii care întâmpină o problemă cu băncile pot apela gratuit la Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB), termenul de soluţionare fiind de 90 de zile, a declarat pentru MEDIAFAX Alexandru Păunescu, purtătorul de cuvânt al CSALB. Oficialul a menţionat că în primele şase luni din acest an numărul apelanţilor a crescut de 12 ori.

Numărul persoanelor care au ales să îşi rezolve pe cale amiabilă litigiile avute cu instituţiile financiar-bancare, prin intermediul CSALB, a crescut de peste 12 ori în primele şase luni din 2018, astfel că se poate remarca un interes crescut al consumatorilor şi al băncilor de a participa la proceduri de soluţionare alternativă.

„Una dintre principipalele probleme cu care se confruntă consumatorii atunci când apelează la Centrul de Soluţionare Alternativă este cea cu privire la diminuarea ratelor, într-un fel sau altul, fie că e vorba de eliminarea unui comision, fie că e vorba de diminuarea unui comision sau că e vorba de negocieri cu privire la reducerea soldului creditului. De asemenea, avem solicitări de radiere din Biroul de Credit. Cam astea sunt speţele pe care le avem de soluţionat la Centrul de Soluţionare Alternativă”, a declarat purtătorul de cuvânt al CSALB, Alexandru Păunescu.

În primul semestru al anului, CSALB a primit 544 de cereri conforme de conciliere, de 3,5 ori mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, iar dintre acestea 279 au fost constituite în dosare - de 7 ori mai mult faţă de 2017.

„La Centrul de Soluţionare Alternativă vine orice consumator care are o problemă, o dispută sau o chestiune de rezolvat, cu o bancă sau cu un IFN. Centrul oferă posibilitatea consumatorilor de a rezolva aceste probleme cu băncile sau cu IFN-urile, prin proceduri de soluţionare alternative”, a adăugat Păunescu.

Potrivit oficialului, consumatorul are la dispoziţie două proceduri - una cu soluţionare propusă şi una cu soluţionare impusă. Timpul de soluţionare alternativă a litigiilor este de maxim trei luni de la momentul constituirii dosarului - spre deosebire de instanţă, unde procedura poate dura chiar şi câţiva ani, iar procedura este gratuită.

„Conciliatorul este cel care se va ocupa de soluţionarea dosarului. Acesta este o persoană cu experienţă în domeniul financiar sau juridic de minimum 10 ani, potrivit reglementărilor noastre, şi am lăsat la urmă unul dintre cele mai importante aspecte pentru consumator, poate cel mai important, soluţionarea aletrnativă a litigiilor este gratuită”, a precizat purtătorul de cuvânt al CSALB.

„Ne obligă legea să avem acest termen scurt, directiva europeană prevede termene scurte, pentru părţile aflate în litigiu, de a ajunge la un numitor comun. De asemenea, cam atât e necesar pentru un litigiu, în afara instanţei. E o procedură mult mai puţin formală decât cea clasică, din instanţă, atunci când vorbim de o acţiune în contencios. Părţile ajung la un numitor comun sau nu, în funcţie de interesele fiecăreia dintre părţi”, spune Alexandru Păunescu.

Datele centralizate de CSALB arată că în acest moment, din aproximativ 230 de dosare soluţionate, în doar 20 părţile nu s-au înţeles, ceea ce reprezintă un procent de 91-92% de dosare soluţionate cu acordul părţilor.

„În primul rând, consumatorii nu au nimic de pierdut. Aceasta este o procedură din care se poate retrage un consumator oricând, pe perioada necesară soluţionării alternative. De asemenea, după momentul în care se emite propunerea de către conciliator consumatorul şi banca sau IFN-ul au la dispoziţie 15 zile să reflecteze dacă sunt de acord cu soluţia propusă de conciliator. Dacă optează pentru soluţia propusă de conciliator, aceasta devine o hotărâre şi reprezintă titlu executoriu”, precizează Alexandru Păunescu.

„Procedura este gratuită doar pentru consumatori. Băncile şi IFN-urile sunt cele care plătesc practic conciliatorul - nu în mod direct, ci prin intermediul Centrului de Soluţionare Alternativă, pentru că dacă ar plăti în mod direct conciliatorul am avea chestiuni care ţin de un eventual conflict de interese. Astfel, pentru faptul că băncile şi IFN-urile plătesc Centrului de Soluţionare Alternativă soluţionarea tuturor dosarelor, iar noi la rândul nostru, plătim conciliatorul, se evită acest conflict de interese. E foarte important de menţionat că un conciliator primeşte onorariul, indiferent de modul în care soluţionează dosarul, indiferent dacă părţile se retrag din procedură sau dacă procedura este finalizată. Deci nu contează cum se soluţionează dosarul respectiv, conciliatorul este plătit, indiferent de ce se întâmplă pe acest circuit”, arată oficialul.

De ce ar avea interes băncile/IFN-urile să se implice în aceste proceduri?

„Băncile sunt foarte interesate pentru că în primul rând se rezolvă un dosar în maximum trei luni de zile, spre deosebire de ce se întâmplă în instanţă, unde sunt termene cuprinse între un an şi un an şi un an-jumate cel mai puţin şi a fost public faptul că s-a soluţionat un dosar în cinci sau chiar şapte ani de zile. Doi, procedura este confidenţială, nu se face o publicitate negativă, aşa cum se întâmplă în instanţă, indiferent că o bancă pierde sau câştigă în instanţă, pierde de la început pentru faptul că se face publică existenţa unei dispute pe care o bancă sau un IFN o are cu un consumator.

Pentru o bancă este foarte importantă partea de încredere, serviciile financiare presate trebuie să beneficieze de încredere pentru a avea consumatorul final. De asemenea, băncile au acelaşi interes pentru ca şi consumatorul să continue relaţia cu acesta, să aibă o relaţie fără prea multe disfuncţionalităţi. Deci băncile sunt cel puţin la fel de interesate în această soluţionare alternativă ca şi consumatorii”, menţionează oficialul CSALB.

„Au mai fost şi cazuri când consumatorii sau banca au fost dispuse să intre în procedura de negociere bilaterală după ce fusese declanşată procedura de soluţionare alternativă, cele două părţi au continuat să negocieze bilateral fără intermediul Centrului de Soluţionare Alternativă, ceea ce din nou este un câştig, pentru instituţia nopastră. Noi nu ne dorim să avem un număr de dosare ridicat, nu avem target market, nu avem dosare de pe urma cărora să câştigăm ceva. Atâta timp cât cele două părţi se înţeleg, prin intermediul unui conciliator sau prin negociere directă, este un câştig pentru Centrul de Soluţionare Alternativă”, precizează reprezentantul CSALB.

„Pentru a ajunge la Centrul de Soluţionare Alternativă este necesară completarea unei cereri. Această cerere este publicată pe site-ul Centrului de Soluţionare www.csalb.ro, se poate printa, se poate completa online, se poate trimite prin e-mail, este metoda favorită de declanşare a procedurii. Se transmite şi online. Peste 80% din dosare au fost primte de Centru prin această metodă de transmitere online. De asemenea, petenţii se pot prezenta la Centrul de Soluţionare Alternativă - acesta este cel mai mic procent din consumatorii care au declanşat aceste proceduri, sau prin poştă, tradiţional prin poştă”, spune Păunescu.

Potrivit reprezentantului Centrului de Soluţionare Alternativă, după ce se transmite cererea, Centrul cere consumatorului să facă dovada faptului că a încercat să rezolve problema anterior, cu o instituţie financiar bancară, iar dacă încercarea a eşuat se poate adresa instuţiei, inclusiv cu dosare.

„Vreau să subliniez încă un aspect - este o procedură de conciliere, nu de mediere, pentru că de cele mai multe ori în mediul public s-a vehiculat ideea aceasta a medierii. Este o conciliere. Este o diferenţă. Hai să spunem că diferenţa majoră în ceea ce priveşte concilierea faţă de mediere este că de vreme ce un mediator nu poate să vină cu o soluţie , nu poate să propună măcar o soluţie, conciliatorul poate să propună o soluţie. Şi acesta este un avantaj cert al concilierii, un avantaj cert pentru ambele părţi aflate în această procedură”, precizează sursa citată.

„De asemenea, este important de spus că această conciliere nu presupune confruntarea părţilor. De cele mai multe ori, prezenţa la Centrul de Soluţionare Alternativă nu este necesară. Conciliatorul poate lua legătura prin e-mail cu ambele părţi sau poate lua legătura telefonic cu ambele părţi şi se poate ajunge la un rezultat doar prin intermediul conciliatorului, fără ca cele două părţi să se confrunte sau fără ca cele două părţi să fie prezente la sediul Centrului de Soluţionare Alternativă. Este un avantaj net, pentru consumatorii care nu provin din Bucureşti sau din Ilfov, sau care sunt destul de aproape de Bucureşti, astfel încât să se poată deplasa. Orice consumator, din orice zonă a ţării poate beneficia de această procedură online”, a încheiat Alexandru Păunescu.

Bianca Ciocotisan



Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »