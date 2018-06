COMENTARIU: Adevărul despre grupul Bilderberg, epoca post-truth şi tunelele din Bucegi

Fără a fi un adept al teoriilor conspiraţiei, am urmarit, de-a lungul anilor în care am lucrat în presă, dezbaterile grupului Bilderberg, sau, mă rog, ceea ce am numit odată "un soi de Davos cu ifose şi cu măsuri de securitate şi secretomanie în exces".

Share pe Facebook 382 afişări