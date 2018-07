COMENTARIU: Oh, mia patria, şi bella e perdută! | VIDEO

Tristul spectacol pe care îl oferă politica românească în prezent se leagă nemijlocit de un alt fenomen, văr bun cu dezindustrializarea ţării - este vorba de fenomenul deprofesionalizării.

Ne place să credem în mitul românului priceput la toate, şi câte un străin politicos poate că o va şi confirma. Dar să nu ne amăgim, rezultatele examenelor de la bacalaureat, fabricile de diplome, exodul specialiştilor, închiderile de fabrici şi reducerile de personal, numirile pe baze politice şi clientelismul nu pot duce decât la austeritate intelectuală.

La 12 martie 2011, Riccardo Muti dirija Nabucco, de Giuseppe Verdi, la Opera din Roma, într-o reprezentaţie care marca 150 de ani de la formarea statului italian. În sală se afla şi permierul de la acea dată, Silvio Berlusconi, care tocmai luase decizia reducerii bugetului alocat culturii. Aria "Va Pensiero" – corul sclavilor – a iscat în public reacţii care au mers la de la "Bis" la "Trăiască Italia!".

Iar când ovaţiile s-au liniştit, cineva a strigat "Viaţă lungă Italiei!". Iar Riccardo Muti a reacţionat: “Da, cu asta sunt de acord, viaţă lungă Italiei! .... Nu mai am 30 de ani şi mi-am trăit viaţa, dar ca italian care a călătorit mult prin lume mi-e ruşine de ceea ce se întâmplă în ţara mea. Aşa că mă supun cererii voastre de bis pentru Va Pensiero. N-o fac numai din emoţia patriotică pe care o resimt, ci pentru că astă seară, în timp ce dirijam corul care cânta "Oh, ţara mea, frumoasă şi pierdută", m-am gândit că dacă vom continua aşa, vom ucide cultura pe care s-a clădit istoria Italiei. Şi într-un astfel de caz, patria noastră ar fi cu adevărat "frumoasă şi pierdută"....De când domneşte aici un "climat italian", eu, Muti, am tăcut prea mulţi ani. Acum aş vrea… ar trebui să dăm un sens acestei arii. Întrucât ne aflăm în casa noastră, în teatrul capitalei, cu un cor care a cântat magnific, şi care e acompaniat magnific, dacă vreţi cu adevărat, vă propun să vă alăturaţi nouă pentru a cânta cu toţii împreună.”

Ce a urmat nu mai are nevoie de descriere.

Acum, la şapte ani după discursul lui Mutti, Italia trăieşte o degringoladă, o spun pentru că am fost destul de des în ultimii ani în peninsulă şi i-am cunoscut destul de bine şi oamenii şi problemele.

