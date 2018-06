Comisia Europeană: România rămâne una dintre ţările cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din UE

Deşi a crescut la aproape 60% din media UE în 2016, România rămâne una dintre ţările cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din Uniune, este una dintre concluziile Comisiei Europene, prezentate în Raportul de ţară din 2018 (Semestrul european 2018).

În intervalul 2007-2016, PIB-ul pe cap de locuitor al României a crescut cu aproape 20%, comparativ cu media Uniunii Europene. Astfel că, dacă în 2007 el se situa la 40% din medie, în 2016 a ajuns la 60%. O excepţie o face regiunea Capitalei, care în 2015 a atins un nivel de aproape 140% din media UE.

Raportul mai atrage atenţia şi asupra existenţei unor decalaje foarte mari între regiuni.

Mai exact, în momentul de faţă, vestul ţării are un PIB pe cap de locuitor situat la aproximativ 60% din media UE, sud-vestul ţării are o medie de aproximativ 50%, sud-estul de 50%, sud-Muntenia de aproape 50%, zona centrală de 50%, nord-vestul de 50% şi nord-estul de aproximativ 40%. De altfel, această din urmă regiune are cel mai mic PIB pe cap de locuitor din ţară.

Previziunile Comisiei Europene cu privire la evoluţia PIB-ului pe cap de locuitor al României pentru perioada 2018-2019 arată că indicatorul va rămâne la acelaşi nivel.

Conform celor mai recente date ale Băncii Mondiale, PIB-ul pe cap de locuitor al României raportat la paritatea puterii de cumpărare (PPP) a fost, în 2016, de 23.027 de de dolari. Cel real, însă, a fost 9.486 de dolari.

