Glovo, APLICAŢIE lansată în Bucureşti, prima "on-demand delivery" din Romania care îţi permite să comanzi orice

Un start-up de succes în peste 60 de oraşe ale lumii a lansat în Bucureşti o aplicatie care le permite utilizatorilor săi să cumpere, să primească si să trimită orice pe raza unui oras, în mai puţin de o ora.

Glovo este "un marketplace din care utilizatorii pot comanda orice si pot trimite ei insisi orice". Cateva categorii de produse care pot fi comandate precum mancare preparata, alimente sau produse farmaceutice sunt predefinite, insa aplicatia permite utilizatorilor sa comande orice. În plus, utilizatorii pot trimite corespondenta si pachete, cu livrare rapida, oriunde in oras.

Glovo a incheiat deja parteneriate cu mai multe locatii din Bucuresti, restaurante precum El Torito, Speed Pizza, Ganesha, Donatino, Aria Burger, florarii, cofetarii si patiserii si cu un numar mare de Gloveri, curieri care vor livra produsele in mai putin de o ora.

Pentru a participa la decongestionarea traficului in Bucuresti si pentru a oferi o optiune de livrare ecologica, o parte din Gloveri se vor deplasa pe scootere si biciclete.





Pe masura ce traficul congestionat devine o problema din ce in ce mai mare la nivel mondial, creste si apetitul consumatorilor pentru servicii de livrare. Un studiu Tomtom din 2014 a aratat ca Bucurestiul este cel mai congestionat oras din Europa, soferii stand in medie in trafic noua zile pe an. Si din acest motiv, estimarile pentru piata de servicii de livrare din Romania sunt ca aceasta se va dubla pana in 2022, ajungand la 450mil EUR.



“Suntem extrem de entuziasmati ca am lansat aplicatia si in Bucuresti, acesta fiind primul pas al expansiunii Glovo in Europa de Est. Este un moment definitoriu pentru economia on-demand din Romania si pentru piata serviciilor de livrare, aflate intr-o continua transformare. Viziunea noastra este sa punem la dispozitia cat mai multor oameni cu putinta confortul pe care il aduce tehnologia, facilitandu-le accesul mai usor la propriul lor oras, si creand totodata oportunitatea unor venituri suplimentare pentru mii de curieri”, a declarat Victor Racariu, General Manager Glovo Romania.



