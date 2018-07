În 2017, România a produs mai puţină electricitate decât în 2016 şi în 2015

În 2017, România a produs 63,6 terawaţi pe oră, cu 2% mai puţin decât în 2016, şi cu 2,4% mai puţin decât în 2015, se arată în datele unui raport conceput de compania British Petroleum (BP).

Cele mai mari producţii de energie electrică din Europa le-au înregistrat Germania (654,2 terawaţi / oră), Franţa (554,1 terawaţi / oră) şi Marea Britanie (335,9 terawaţi).

Producţii mari de energie au mai fost înregistrate în Italia (295,5 terawaţi / oră), Turcia (295,5 terawaţi) şi Spania (275,4 terawaţi).

La nivel global, cea mai mare producţie o are, de departe, China, care în 2017 a produs şi 6495,1 terawaţi / oră, cu 6,2% mai mult decât in 2016. Pe locul doi se găseşte Statele Unite, cu 4281,8 terawaţi / oră, cu 1,3% mai puţin decât în 2016. Iar a treia cea mai mare producţie de energie electrică o are India, cu 1497 terawaţi / oră, cu 5,6% mai mult decât în 2016.

Pe categorii de surse utilizate pentru generarea energiei electrice, în Europa, cea mai utilizată a fost energia nucleară cu un total de 850,6 terawaţi /oră. Pe locul doi se situează cărbunele, care a generat un total de 841,4 terawaţi şi gazul natural, cu 774,6 terawaţi.

