Industriaşii germani avertizează că taxele vamale riscă să afecteze inclusiv SUA/ Ministrul Finanţelor francez: Creşterea unilaterală a taxelor reprezintă legea junglei

Grupurile din industria auto germană, au avertizat duminică, înaintea întâlnirii de săptămâna viitoare dintre preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi Donald Trump, că taxele pe care SUA le-a impus până acum, sau ameninţă că le va intrduce, riscă să afecteze America, scrie Reuters.

Invocând motive de securitate naţională, Washingtonul a impus taxe pe importurile de oţel şi aluminiu din UE, Canada şi Mexic începând cu 1 iunie, iar acum, Trump ameninţă că le va extinde la autoturismele şi piesele de schimb din Uniunea Europeană.

„Taxele puse sub masca securităţii naţionale ar trebui eliminate. Juncker ar trebui să-I spună lui Trump că Statele Unite îşi vor face rău singure, dacă vor impune taxe pe autoturisme şi piese auto”, a precizat Dieter Kempf, şeful asociaţiei germane BDI, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de rulmenţi, curele de transmisie, lanţuri de transmisie, tehnică liniară, etc, pentru ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters.

Industria auto germană a angajat peste 118.000 de persoane în Statele Unite, iar 60% din producţie a fost destinată exportului.

„Europa nu ar trebui să se lase şantajată şi ar trebui să aibă o înfăţişare încrezătoare în Statele Unite”, declară sursa citată.

Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a declarat, duminică, că a găsit posibilitatea unei soluţii atractive pentru ambele părţi. „Pentru noi, înseamnă că ne aflăm pe pieţe deschise şi tarife scăzute".

El a afirmat că posibilitatea introducerii taxelor de către SUA pentru autovehiculele din UE, reprezintă o problem foarte serioasă şi a subliniat faptul că reducerile tarifelor internaţionale din ultimii 40 de ani şi deschiderea pieţelor, au avut ca rezultat beneficii majore pentru cetăţeni.

De asemenea, Ministrul Econonmiei german, a declarat că este dificil să se estimeze impactul oricăror taxe suplimentare pentru maşinile din SUA asupra economiei germane, dar a adăugat că „tarifele pe aluminiu şi oţel au avut un impact de puţin peste şase miliarde de euro, iar în acest caz, vom vorbi de aproape zece ori mai mult”.

