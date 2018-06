Inteligenţa artificială, talentele angajaţilor şi regulile noi dinamizează companiile medii

Companiile de dimensiuni medii de la nivel global sunt mult mai optimiste cu privire la condiţiile şi oportunităţile mediului de afaceri faţă de anul trecut, arată studiul anual EY Growth Barometer, publicat joi de compania de consultanţă financiară.

„Perspectivele de creştere se îmbunătăţesc în 2018, pentru toate economiile importante, Fondul Monetar Internaţional prognozând în prezent o creştere cu 3,9% a PIB-ului în acest an. În acest context pozitiv, liderii de companii sunt optimişti în ceea ce priveşte creşterea veniturilor”, arată un comunicat al EY.

Studiul, derulat în rândul a 2.766 de executivi din companii de dimensiuni medii din 21 de ţări şi nouă sectoare cheie, arată că încrederea globală în dezvoltarea afacerilor s-a consolidat în ultimele 12 luni. Astfel, 60% dintre companii vizează creşteri între 6% şi 10%, comparativ cu 34% care declarau ambiţii de creştere similare cu un an în urmă. Alte 27% vizează creşteri de peste 10%, o scădere minoră faţă de 2017, când 30% dintre companii se încadrau în această categorie de creştere semnificativă. În plus, niciunul dintre respondenţii din 2018 nu se aşteaptă la o încetinire a creşterii, faţă de 5% în 2017.

„Liderii companiilor medii planifică venituri mai mari, creează mai multe locuri de muncă cu normă întreagă şi implementează tehnologii inovatoare pentru a-şi îndeplini obiectivele ambiţioase de creştere. Cu toate acestea, rămân îngrijoraţi în privinţa deficitelor de flux de numerar, de creditarea mai restrictivă sau de scăderea cererii globale, care ar putea reprezenta riscuri majore pe termen lung”, notează autorii studiului.

„Aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, economia românească se dezvoltă pe un model similar economiei mondiale, având lupta pentru atragerea talentelor şi digitalizarea ca principale forţe disruptive ale acestei creşteri. Acum, mai mult ca niciodată, vedem cum tehnologia şi diversitatea talentelor se influenţează reciproc, iar împreună determină, în mod dramatic uneori, emergenţa unor noi sectoare şi creşteri accelerate”, a declarat Horaţiu Pîrvulescu, Growth Markets Leader, EY România.

Potrivit studiului, automatizarea inteligentă şi tehnologia machine learning au devenit esenţiale pentru ambiţiile de creştere ale companiilor medii. Atitudinea faţă de noile tehnologii a evoluat rapid comparativ cu anul trecut. Dacă în anul trecut 74% dintre directorii executivi ai companiilor medii de la nivel global declarau că nu vor adopta niciodată automatizarea proceselor (RPA), cu doar 12 luni mai târziu, 73% dintre respondenţi spun că deja adoptă sau planifică să adopte inteligenţa artificială (AI) în următorii doi ani.

De asemenea, companiile recunosc nevoia de a deveni mai agile. Cu toate acestea, „prin dorinţa lor de a adopta tehnologii noi şi de a încorpora AI în afacerile lor, liderii companiilor sunt în pericol să subestimeze dimensiunea ameninţărilor cibernetice”, arată studiul citat. „De fapt, doar 7% dintre ei intenţionează să investească în tehnologii care să reducă riscul atacurilor cibernetice în anul următor, iar 6% consideră că ameninţările cibernetice reprezintă o provocare pentru creştere”, se mai arată în document.

De cealaltă parte, reglementările din acest an „au devenit un nou factor de stimulare a inovaţiei, nu de obstrucţionare a acesteia”. Printr-o schimbare majoră de opinie, liderii din toate sectoarele şi regiunile, cu excepţia Americii de Nord, consideră introducerea de noi reglementări „un factor esenţial pentru încurajarea inovaţiei (25%), depăşit doar de profitabilitate (27%)”. Pe măsură ce guvernele utilizează pârghii legale pentru a promova beneficiile sociale (de exemplu, mai puţin zahăr în băuturile carbogazoase şi pesticide mai puţin toxice), „liderii companiilor profită de aceste noi oportunităţi de pe piaţă pentru a inova şi a se dezvolta”, au mai constatat autorii studiului EY Growth Barometer.

În acelaşi timp, convergenţa sectorială a devenit un alt important factor care va impulsiona creşterea, aproape un sfert dintre liderii companiilor din toată lumea (23%) considerând că aceasta are al doilea cel mai semnificativ impact asupra afacerilor, după modificările demografice (33%). Pentru liderii de companii din SUA, convergenţa este principala forţă care va alimenta ambiţiile lor de creştere (31%).

Şi angajarea de talente diverse este esenţială pentru realizarea ambiţiilor de creştere. „Într-o demonstraţie de încredere faţă de sustenabilitatea creşterii, 39% dintre companii intenţionează să crească numărul de specialişti cu normă întreagă în următoarele 12 luni. Aceasta este o creştere semnificativă faţă de 13% în 2017. În plus, doar 1% dintre respondenţi intenţionează să reducă numărul de angajaţi, în scădere de la 9% în 2017. Atragerea de talente, cu abilităţile necesare, se află în fruntea listei factorilor care accelerează creşterea, înaintea eficientizării proceselor şi a noilor tehnologii”, mai arată studiul EY.

Îngrijorările legate de fluxul de numerar şi finanţare se menţin. Cercetătorii menţionează că, „deşi accesul la creditare continuă să fie o problemă, în acest an liderii companiilor indică fluxul de numerar insuficient drept un obstacol mai important, 35% dintre aceştia plasându-l pe primul loc. Problemele legate de fluxul de numerar şi de capitalul circulant depăşesc ca importanţă riscurile generate de tehnologiile disruptive şi de lipsa talentelor. Această situaţie este resimţită cel mai acut în Europa, unde se clasează pe primul loc pentru 37% dintre respondenţi”.

În fine, companiile conduse de femei sunt afectate puternic de lipsa finanţării, 18% dintre acestea o menţionează ca obstacol major în calea creşterii, faţă de 11% dintre omologii lor bărbaţi. „Cu toate acestea, 30% dintre companiile conduse de femei vizează rate de creştere de peste 15% în următoarele 12 luni, faţă de 5% dintre firmele conduse de bărbaţi, chiar dacă mai mult de jumătate dintre companiile conduse de femei (52%) declară că nu au acces la finanţare externă”, concluzionează studiul citat.

EY Growth Barometer este un studiu anual care explorează strategiile de creştere ale liderilor companiilor de dimensiuni medii şi modul în care sunt implementate acestea la nivelul unei palete largi de capabilităţi. Aceste capabilităţi sunt corelate cu EY 7 Drivers of Growth, o modalitate prin care EY ajută companiile să îşi accelereze creşterea. Euromoney Institutional Investor Thought Leadership a realizat pentru EY un sondaj online în rândul a 2.766 de directori (60% CEOs, fondatori sau directori generali) de companii din 21 de ţări, cu venituri anuale între 1 milion şi 3 miliarde de dolari. Studiul a fost realizat în perioada 15 ianuarie - 1 martie 2018. EY a invitat membrii reţelei EY Entrepreneur Of The Yea din toată lumea să participe la acest sondaj. Studiul a fost realizat în limba engleză şi în şase alte limbi.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 250.000 de angajaţi în peste 700 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 31,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2017. În România, EY este lider pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei 770 de angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. EY România are birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.

EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiţii de nivel mondial dedicată antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year. Câştigătorul ediţiei locale reprezintă România în finala mondială care are loc în fiecare an în luna iunie la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.

