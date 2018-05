INTERVIU | Compania Lockheed Martin, interesată de intensificarea cooperării cu România

Firma Lockheed Martin este interesată de intensificarea cooperării cu armata română şi cu industria de profil din România, printre proiectele analizate figurând fabricarea unui vehicul militar, afirmă, într-un interviu acordat MEDIAFAX, Tom Stanton şi James Robinson, doi reprezentanţi ai companiei.

Tom Staton, director pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul companiei americane Lockheed Martin, şi James T. Robinson, responsabil Lockheed Martin de Programul internaţional pentru afaceri al avioanelor F-16, au prezentat, într-un interviu acordat agenţiei MEDIAFAX şi publicaţiei Monitorul Apărării şi Securităţii, proiectele în relaţia cu România, cu ocazia desfăşurării Expoziţiei Black Sea Defense & Aerospace (BSDA).

Reporter Mihail Drăghici: Bun găsit, mulţumesc că aţi acceptat interviul. Ne puteţi vorbi despre produsele pe care compania Lockheed Martin le prezintă la Expoziţia Black Sea Defense & Aerospace 2018?

Tom Staton, director pentru Dezvoltare Internaţională, Lockheed Martin: "În primul rând, vă mulţumesc foarte mult pentru această oportunitate de a discuta cu dv. M-aş referi direct la trei zone de interes: prima este apărarea antibalistică, domeniu în care noi oferim rachetele Patriot PAC-3, parte a sistemului mai larg de rachete antibalistice Patriot.

În cazul sistemului Patriot Pac-3, este vorba de o rachetă antiaeriană care şi-a dovedit eficienţa în luptă, care învinge atât proiectile balistice tactice, cât şi ameninţări aeriene, incluse de noi în categoria rachete de croazieră şi avioane de atac. Un alt domeniu este ceea ce noi numim HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - Sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate), şi acesta fiind unul dintre sistemele oferite acum pentru un contract cu România; sistemul sol-sol are o rază minimă de acţiune cuprinsă între 15 şi 300 de kilometri, fiind folosite două tipuri de muniţie.

Deci, suntem foarte încântaţi de această oportunitate. Iar ultimul produs despre care voi vorbi este un vehicul de uz terestru; este vorba de un vehicul 4x4 produs de Lockheed Martin, care are o mobilitate avansată, are sisteme de protejare a echipajului, de asemenea are tehnologie de conectare online, este cu adevărat ceea ce numim tehnologie de ultimă generaţie pentru vehicule 4x4; lucrăm de zece ani la dezvoltarea acestui produs şi suntem cu adevărat încântaţi să avem oportunitatea de a avea un parteneriat cu industria de profil din România, de a participa la această industrie, un lucru esenţial, pe care noi îl înţelegem şi vrem să asigurăm că Lockheed Martin este parte la dezvoltarea industriei, să ne asigurăm că participăm la acest efort în materie de apărare şi necesităţi naţionale.

Dar cred că, şi mai important, este vorba de o oportunitate pentru români de a multiplica potenţialul locurilor de muncă, putem face acest lucru prin fabricarea unui vehicul 4x4 în România".

Reporter: Vă rog să ne spuneţi mai mult despre avioanele de vânătoare F-16 şi despre alte tipuri de aeronave produse de companie.

James T. Robinson, responsabil Lockheed Martin de Programul internaţional pentru afaceri al avioanelor F-16: "Vă mulţumesc foarte mult încă o dată pentru oportunitate. Vreau să felicit Forţele Aeriene române pentru că sunt un nou client din lume al avioanelor F-16 din SUA; este o veste foarte bună. F-16 este un avion extraordinar şi, chiar dacă a început să fie produs în urmă cu mult timp, spre sfârşitul anilor 1970, avionul a evoluat continuu de-a lungul timpului, iar în prezent F-16 este absolut relevant în zonele de conflict.

Astfel că avioanele F-16 folosite de Forţele Aeriene române au dotări noi, moderne, beneficiază de echipamente noi. De asemenea, Lockheed Martin a fabricat peste 4.588 de avioane F-16 vândute în întreaga lume, încă sunt operaţionale 3.000 de avioane F-16 în 25 de ţări, suntem foarte încântaţi că România este din nou client pentru avioanele F-16.

Produsul adus de Lockheed Martin la această expoziţie (BSDA 2018 -n.red.) este un avion Hercules C-130, Forţele Aeriene române folosesc un avion de acest tip, este unul dintre cele mai bune avioane tactice din lume, suntem mândri de parteneriatul pe care îl avem aici în România; avem şi un UH-60 Black Hawk şi înţeleg că există discuţii în curs cu armata română şi credem că UH-60 este versiunea F-16 din flota de elicoptere, participă la misiuni în întreaga lume, au fost produse mii de aparate, încă este o aeronavă foarte relevantă în prezent".

Reporter: Mulţumesc. Ce speră Lockheed Martin să realizeze prin participarea la ediţia din acest an a Expoziţiei BDSA?

James T. Robinson: "Colegul meu Tom (Stanton) a răspuns deja. Din punctul meu de vedere, încercăm să consolidăm relaţia cu armata română, să întâlnim prieteni noi şi să facem cunoscut Forţelor Aeriene române că cel puţin din partea companiei Lockheed Martin ne aflăm aici pentru a oferi susţinere şi ajutor pentru avansare, prin modernizarea avioanelor, pentru dezvoltarea de aeronave, pentru a menţine viabilitatea Forţelor Aeriene române şi a flotei în stare bună".

