Ion Ghizdeanu, preşedintele CNSP: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză nu a înaintat nicio propunere pentru Pilonul II de pensii

Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că textul apărut ca referire la Pilonul II de Pensii nu reprezintă o propunere legislative a CNSP, ci este doar o variantă internă care nu trebuie preluată în programul legislativ.

„Astfel de analize şi şcenarii le realizăm, dar pe plan intern. S-a produs eroarea aceasta că a fost inclusă o astfel de referire în proiectul programului legislativ, de fapt, nu e niciun proiect definitivat de noi. Repet, eroarea constă în includerea unei evaluări interne a CNSP în textul transmis prin planul legislativ”, a declarat Ion Ghizdeanu.

„Nu avem încă o variantă concretă şi cel mai bine este să nu se ia în considerare nicio referire la Pilonul II de Pensii. Deocamdată, nu există un proiect de lege în acest sens”, a insistat preşedintele CNSP.

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a declarat, dumincă seara, că nu este de acord cu suspendarea plăţii contribuţiilor către pensiile private (Pilonul II), precizând că acest lucru nu se va transpune într-o Ordonanţă de Urgenţă.

"Este o soluţie a Comisiei de Prognoză, nu s-a transpus într-o OUG, nici nu se va transpune. Nu suntem de acord cu ea. Infirm categoric. Nu se va întâmpla pentru că trebuie să ajungă la Ministerul Muncii", a explicat Olguţa Vasilescu, la Antena 3.

Reacţia ministrului Muncii vine după ce programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuţiile aferente acestuia vor fi suspendate.

Contribuţiile CAS (respectiv contribuţiile de asigurări sociale aferente pensiei) „sunt încasate integral la buget”, cu „suspendarea contribuţiilor în perioada 1.07 - 31.12.2018”. În prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se direcţionează automat 3,7% către Pilonul II.

O altă prevedere a proiectului citat este că se va stabili o „contribuţie a angajatului în suma fixă de 84 de lei în primul an”, contribuţie care „creşte anual până la 125 de lei în anul 5” şi va fi „dedusă din impozitul pe venit”.

Totodată, va exista şi o contribuţie a angajatorului „egală cu a angajatului şi dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10 angajaţi)”, se mai arată în documentul guvernamental.

Propunerea vine în condiţiile în care, începând din ianuarie 2018, contribuţiile de asigurări sociale (atât cele pentru pensii, cât şi cele pentru sănătate şi şomaj) au fost transferate integral de la angajator în sarcina angajatului. Angajatorul se mai ocupă, în continuare, doar de formalităţile contabile de reţinere şi plată a CAS, având de achitat doar o contribuţie la fondul de garantare a creanţelor salariale, de 0,25% din fondul propriu de salarii al companiei.

Ultimele referiri la Pilonil II de pensii au stârnit o serie de controverse, pentru că neoficial s-a spus că acest sistem ori va fi „desfiinţat”, ori ar urma să nu mai primească - de la Pilonul I - contribuţiile stabilite prin lege. Aceste contribuţii au scăzut de la 5,1% în 2017 la 3,7% în 2018, în condiţiile în care pentru 2018 erau prevăzute să crească la 6%. Iată că în noul program legislativ este prevăzută suspendarea acestor contribuţii în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.

Vosganian: ALDE nu a participat la nicio discuţie privind suspendarea Pilonului II de pensii

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a spus, luni, pentru MEDIAFAX, că partidul din care face parte nu a participat la nicio discuţie privind suspendarea Pilonului II de pensii şi, oricum, nu ar fi fost de acord cu o astfel de iniţiativă.

"Noi, ALDE, nu am participat la nicio discuţie privind suspendarea Pilonului II de pensii şi nu am fi fost de acord. Oricum, banii care sunt în Pilonul II de pensii sunt exclusiv ai cetăţenilor şi nicio lege care să respecte Constituţia nu îi poate lua de acolo şi nu s-a găsit nicio altă soluţie pe termen lung care să compenseze efectele negative ale evoluţiei demografice în ce priveşte echilibrarea sistermului de pensii. Nu ştiu dacă Pilonul II este o soluţie bună sau rea. Este, însă, singura până în clipa de faţă care poate să mărească resursele financiare pentru plata pensiilor în clipa în care valul demografic care acum are în jur de 50 de ani va ajunge la pensie”, a declarat pentru MEDIAFAX vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian.

Reacţia liderului ALDE vine după ce programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuţiile aferente acestuia vor fi suspendate.

