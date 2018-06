Juraţii ghidului „Cartea Vinurilor Româneşti” au alcătuit top 10 vinuri româneşti

Echipa de juraţi care evaluează vinurile volumului trei al ghidului „The Wine Book of Romania/ Cartea Vinurilor Româneşti” a alcătuit un top 10 al vinurilor de 4,5 şi 5 stele care să reprezinte România şi Moldova oriunde în lume, informează un comunicat.

Share pe Facebook 150 afişări

Cele zece vinuri sunt: Avinci - Negru de Drăgăşani 2015 (roşu); Crama Bauer - Petit Verdot 2016 (roşu); Crama Rasova – Rose 2017; Davino - Flamboyant 2014 (roşu); Domeniile Tihani – Apogeum Fetească Neagră 2014 (roşu); Gitana Winery – Petite Sophie (alb) 2015; Lacerta Winery - Cuvee X 2015 (alb); Moşia Galicea Mare - Fetească Neagră 2016 (roşu); Petro Vaselo - Spumant Bendis Rose; Creve - Terra Romana rose 2017.

Cele 10 vinuri vor putea fi degustate în cadrul următoarelor două ediţii ale RO-Wine/The International Wine Festival of Romania, programate să se desfăşoare la Cluj (27-28 octombrie 2018) şi Bucureşti (25-26 mai 2019).

Selecţia preliminară, în urma căreia au fost alese vinurile de peste 4 stele, a fost făcută de autorul cărţii, Marinela V. Ardelean. Cele aproximativ 100 de probe au ajuns apoi în faţa unui juriu internaţional, care a avut misiunea de a confirma nivelul de calitate necesar pentru a fi incluse în The Wine Book of Romania şi, suplimentar, de a alege cele mai bune zece vinuri. Cea de-a treia ediţie a „The Wine Book of Romania /Cartea Vinurilor Româneşti” va fi publicat de către Editura Humanitas în toamna acestui an.

Juriul a fost format din: Susanne Reineck-Bauer, oenolog şi inginer viticultor, persoana din spatele celui mai influent concurs de vinuri din Germania, Mundus Vini; Paul Robert Bloom - Unul dintre cei mai experimentaţi degustători de vin din Europa, cu o vechime de peste 40 de ani ca jurat în concursurile internaţionale de vin; Helmuth Koecher- recunoscut internaţional pentru celebrul său site WineHunter.it, fondatorul Merano Wine Festival şi al European Gourmet Academy; Marinela V. Ardelean – preşedinte al juriului, critic de vin şi autor, organizator de evenimente oenologice şi jurat în concursuri internaţionale de vin.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.