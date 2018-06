KFC România a câştigat premiul Francizatul Anului la Convenţia Francizaţilor YUM! din SUA

KFC România a câştigat premiul Francizatul Anului la a 10-a ediţie a Convenţiei Internaţionale a Francizaţilor YUM! desfăşurată recent în Orlando, SUA şi la care au participat peste 1.100 de participanţi din întreaga lume, arată un comunicat al companiei.

KFC România, deţinut de holdingul Sphera Franchise Group, a fost nominalizat la patru categorii: Francizatul Anului, Resurse Umane, Operaţional şi Marketing.

Evenimentul este organizat o dată la doi ani şi se desfăşoară în diferite oraşe şi ţări.

„Dincolo de onoarea de a primi acest premiu, evenimentul a fost ocazia perfectă pentru noi să fim alături de echipele YUM! din întreaga lume. Am discutat diverse subiecte, am împărtăşit experienţe culturale şi de business, am vorbit despre provocãrile întâlnite şi, nu în ultimul rând, am comunicat ca o mare familie", a spus Mark Hilton, CEO, Sphera Franchise Group.

YUM! Brands Inc. operează la nivel internaţional în peste 135 de ţări şi teritorii şi deţine peste 43.500 de restaurante.

Sphera Franchise Group S.A. este cel mai mare grup din industria de food service din România şi deţine companiile care operează în sistem de masterfranciză brandurile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery şi Taco Bell.

În România, lanţul de restaurante KFC numără 72 de unităţi, atât în Bucureşti, cât şi în Timişoara, Arad, Botoşani, Cluj-Napoca, Oradea, Suceava, Piteşti sau Braşov. De asemenea, KFC România opereazã douã restaurante la Chişinãu, Republica Moldova şi patru în Italia.

