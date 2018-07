Lider PNL: CFR Călători, 367 milioane de lei pierdere, după ce PSD a acordat gratuitate pentru studenţi. "Dragnea trebuie să plătească personal"

Deputatul PNL, Florin Cîţu, a afirmat că CFR Călători a trecut de la 48 de milioane de lei profit la 367 milioane de lei pierdere pentru că a acordat gratuitate pentru studenţi, susţinând că Liviu Dragnea şi "gaşca lui" nu vor deconta "costul" dezastrului economic.

"Dacă în doar 12 luni CFR Călători a trecut de la 48 milioane lei profit la 367 milioane lei pierdere pentru că a acordat gratuitate pentru studenţi, imaginaţi-va ce impact au în economie restul subvenţiilor care după calculele mele sunt în jur de 3 miliarde euro (!). Măsurile pe care Dragnea #penalul şi gaşcă lui de incompetenţi le iau astăzi în economie ne costă. Aceste costuri apar atât în pierderile companiilor, în lipsă investiţiilor directe dar şi în preţurile din economie (inflaţie şi dobânzi). Dar Dragnea #penalul şi gaşcă lui de incompetenţi ştiu foarte bine că împing România într-o prăpastie din punct de vedere economic şi o izolează politic. Dar nu-i interesează. Nu ei decontează costul acestui dezastru. Noi plătim. De aceea, revin şi spun, trebuie să plătească personal. Toţi", a scris, marţi, senatorul PNL, Florin Cîţu pe Facebook.

Acesta susţine că s-a opus acestui proiect de lege prin care studenţii să călătorească gratuit cu trenul, însă amendamentul propus de el, prin care studenţii să nu poată călători gratuit cu trenul decât pe ruta universitate- oraşul natal, a fost respins şi toate partidele au votat proiectul.

"În primele zile de mandat în 2017 m-am opus subvenţiei de la stat care permitea studenţilor să călătorească gratuit cu trenul. Am introdus un amendament care a fost aprobat în comsia de buget-finanţe şi care le permitea studenţilor să circule gratuit doar pe rută reşedinţa-universitate. A început un scandal imens. Am fost acuzat din toate părţile, inclusiv din partid. Amendamentul a fost respins, şi legea votată de toate partidele. A trecut un an şi jumătate de atunci şi este momentul să tragem linie şi să vedem impactul măsurii. CFR Călători este doar un exemplu. Dar este un exemplu care surprinde perfect efectul subevntiilor în economie", a adăugat Cîţu.

Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului, publicată în Monitorul Oficial şi intrată în vigoare la sfârşitul lunii aprilie, "studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern", în baza legitimaţiei de transport emisă de instituţia de învătăţământ şi a adeverinţei care atestă calitatea de student.

