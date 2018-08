Lucian Şova, ministru al Transporturilor : Nu am văzut pe şantiere un excavator cu etichetă de multinaţională

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat, vineri, că lucrările de infrastructură realizate de marile companii străine avansează într-un ritm „foarte redus” şi că el nu a văzut nici măcar un excavator „cu etichetă de multinaţională pe el”.

Lucian Şova: Nu am văzut pe şantiere un excavator cu etichetă de multinaţională

„Nu am nimic împotriva multinaţionalelor, cred mult în capacitatea multinaţionalelor de a genera progres economic, bunăstare, dar lucrul ăsta nu pot să nu observ, pe ceea ce administrez eu acum, că nu prea se întâmplă pe şantierele de infrastructură din România. Avansul lucrărilor este foarte redus şi nu am văzut un excavator cu etichetă de multinaţională pe el, am văzut doar excavatoare, doar camioane deţinute de mici firme româneşti”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Şova, la DCNews Live.

Ministrul Transporturilor a adăugat că o firmă austriacă de prestigiu nu a depus din 2010 scrisoarea de garanţie pentru un contract de modernizare a unui drum de 188 de kilometri.

„Există un drum licitat demult, celebrul Scoarţa – Piteşti, 188 km modernizare, unde un antreprenor de prestigiu cel puţin european, din Austria, nu-şi depune scrisoarea de garanţie de bună execuţie în vederea semnării contractului deşi e adjudecat din 2010 contractul şi drumul acela e prizonierul situaţiei, e în program de reabilitare deci nu mai poţi să-i mai faci o întreţinere, şi nu se mai face nimic şi nici nu s-a reziliat contractul, acum mă pregătesc să-l reziliez eu (...) Dacă mă refer la antreprenorii români nu am constatat această problemă, atâţia câţi mai sunt, unu-doi, aceştia depun scrisori de garanţie”, a spus Lucian Şova.

