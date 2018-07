Ludovic Orban: Doar 35% din populaţia României este racordată la gaz. Restul de 65% se încălzeşte cu lemne

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă la Topliţa, că doar 35% din populaţia României este racordată la reţeaua de gaz, restul de 65% încălzindu-se cu lemne, cu toate că ţara noastră este bogată în zăcăminte naturale.

"Una din marile probleme pe care le are România şi care ne arată cum şi-a bătut joc PSD de cetăţenii români. România este, cred, ţara din UE care are cele mai mari zăcăminte de gaz natural. Cu toate acestea, numai 35% din populaţia României este racordată la reţeaua de gaz. Vă dau procentul din Ungaria, care nu prea are gaz. Ungaria are 90% din populaţie racordată la reţeaua de gaz. Din 2012, de când a revenit la putere PSD, practic s-a modificat legea şi, fiind competenţa Ministerului Economiei, practic din momentul respectiv, de când a revenit PSD la putere, în nicio localitate nu s-a mai înfiinţat nicio distribuţie de gaz", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Topliţa, judeţul Harghita.

Acesta a adăugat că restul de 65% din populaţie se încălzeşte în perioada iernii cu lemne, lucru care duce la costuri suplimentare, în condiţiile în care preţul lemnului a crescut de aproape patru ori până în prezent.

"În perioada aceasta preţul lemnului de foc, adică cu care se încălzeşte restul de 65% din populaţiea crescut de aproape patru ori, creând probleme foarte mari din cauza costului, în special în perioadele reci, costul încălzirii locuinţelor şi alte activităţi derulate în gospodărie. Dacă ar fi fost conectate localităţile la reţeaua de gaz, practic cetăţenii ar fi beneficiat de o încălzire mult mai ieftină şi altă calitate a locuirii, ca urmare a utilizării gazului metan natural în gospodărie", a completat Orban.

Liderul PNL a reamintit că liberalii au susţinut amendamente la Legea energiei şi gazului, pentru ca aceasta să revină la reglementările făcute în anul 2011, când autorităţile locale puteau înfiinţa distribuţii locale de gaz, fie ca serviciu public al localităţii, ori prin concesiune către firme private care să introducă reţeaua de gaz şi ulterior să administreze reţeaua de gaz.

"Sperăm ca, după această modificare, Ministerul Economiei şi companiile de stat, Transgaz şi Distrigaz să nu mai pună beţe în roate autorităţilor locale, ci dimpotrivă să sprijine autorităţile locale care vor să înfiinţeze distribuţii locale de gaz", a conchis Ludovic Orban.

La invitaţia lui Sebastian Buzilă, primarului PNL şi liderului filialei liberale Harghita, Ludovic Orban a participat la Zilele municipiului Topliţa.

Ministerul Finanţelor Publice a publicat, miercuri, pe site, în dezbatere publică, un proiect care prevedea stabilirea preţului maxim de vânzare a gazelor naturale din producţia internă, ca preţul maxim de vânzare a gazelor naturale din producţia internă la producători, până la data de 30 iunie 2021, să fie de 55 lei/Mwh.

Actul normativ a fost retras, vineri, de pe site-ul instituţiei, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, explicând că proiectul de hotărâre privind plafonarea preţurilor gazelor din producţia internă va fi discutat "când vom fi cu toţii pregătiţi".

