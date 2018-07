McDonald`s nu va mai fi jobul studenţilor? Lanţul de restaurante se pregăteşte să îşi înlocuiască toţi casierii

În contextul în care salariul minim pe oră se apropie de 15 dolari pe oră la nivel naţional, clienţii restaurantelor care se aşteaptă să fie întâmpinaţi la casa de marcat de un zâmbet, vor fi întâmpinaţi cât de curând de un ecran, potrivit Forbes.

Începând din 2020, kioskurile de plată vor fi implementate în toate locaţiile McDonald`s din Statele Unite. Alte lanţuri, printre care şi branduri precum Panera sau Chili, au îmbrăţişat deja acest trend.

Unele concepte de restaurante au automatizat chiar şi procesul de preparare a mâncării. La începutul anului, NBC News anunţa existenţa lui „Flippy”, un robot care întoarce hamburgeri pe grătar.

Alte concepte în curs de dezvoltare includ restaurante virtuale, care elimină nevoia de restaurante full-service şi de staff, oferind doar livrări la domiciliu.

În timp ce unii consumatori ar putea aprecia noutatea şi eficienţa, schimbarea afectează locurile de muncă din poziţiile de entry-level.

Ed Rensi, fost CEO al lanţului McDonald`s timp de şase ani, scrie în publicaţia americană că îngrijorările cu privire la schimbările digitale sunt chiar şi de natură personală. „Dacă nu aveam oportunitatea să pornesc de la grătar, nu aş fi ajuns niciodată să conduc unul dintre cele mai mari lanţuri de restaurante din lume. Am început să lucrez acolo când salariul minim era de 85 de cenţi pe oră. Am muncit din greu şi am promovat la gradul de manager de restaurant în doar un an, apoi am ocupat fiecare poziţie care există în companie până am ajuns să devin CEO al companiei în SUA.

Studiile arată că principala zonă afectată va fi cea a studenţilor. Din punct de vedere statistic, jumătate din lucrătorii pe salariul minim au vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani.

„Aceste locuri de muncă de nivel entry, precum întoarcerea burgerilor sau preluarea comenzilor, educă tinerii pentru customer service şi le antrenează acestora aptitudinile matematice. Aceste aptitudini sunt pietre de temelie în construcţia carierei în drumul spre inginerie sau contabilitate. Inovaţia tehnologică poate a şi ajutat angajaţii să lucreze mai uşor şi mai eficient, dar când intervenţiile externe cresc costurile cu resursele umane pentru proprietarii de restaurante, aceştia vor inova într-un mod care va înlocui angajaţii în loc să îi ajute”.

