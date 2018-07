Brexit va duce la mutarea a 3.500 - 12.000 de locuri de muncă din sectorul financiar, din Marea Britanie în Uniunea Europeană, şi multe alte locuri de munca pot dispărea pe termen lung, a precizat Catherine McGuinness, şefa City of London - centrul financiar al Marii Britanii -, citată de Reuters.

102 afişări

"Nu ne aşteptăm la un mare brexodus într-o primă fază. Dar în funcţie de cum vor decurge lucrurile pe termen lung, am putea vedea mult mai mulţi plecând", a precizat Catherine McGuinness în faţa Comitetului pentru Ieşirea din Uniunea Europeană al Marii Britanii - un organism din cadrul Parlamentului britanic.

Declaraţia şefei City of London (cunoscut şi sub numele de The City) a venit în contextul în care peste două milioane de persoane lucrează în sectorul serviciilor financiare în Marea Britanie.

Băncile, asiguratorii şi managerii de active din Marea Britanie îşi deschid filiale în UE, înainte de producerea efectivă a Brexitului, din luna martie 2019, pentru a asigura continuitatea serviciilor de acolo.

Catherine McGuinness a ţinut să puncteze şi dezamăgirea mediului de afaceri în legătură cu renunţarea de către guvernul britanic la opţiunea de comerţ cu Uniunea în baza recunoaşterii mutuale, în loc să se încerce forţarea acceptării regulilor fiecărei părţi prin negocieri.

"Noi am anticipat menţinerea suportului pentru recunoaşterea mutuală", a mai precizat Catherine McGuinness, adăugând că: "cu toţii putem vedea că va fi o sarcină tot mai dificilă să convingem EU27."

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.