(P) Grupul Elvetian Ameropa AG intra intr-o alianta strategica cu Promat Comimpex si Agroind Cauaceu pentru a sustine dezvoltarea fermierilor din Romania

Grupul Elvetian Ameropa, care detine combinatul Azomures S.A. - cel mai mare producator de ingrasaminte din Romania, este una dintre cele mai importante companii de trading de cereale din lume. Grupul Ameropa intra intr-o alianta strategica cu Promat Comimpex SRL si Agroind Cauaceu S.A., doua bine stabilite companii de agricultura din vestul Romaniei.

Share pe Facebook 227 afişări

Foto: Jan Kadanik - CEO Ameropa Group

Ameropa Holding AG a acceptat sa achizitioneze 40% din actiunile companiei Promat Comimpex (companie fondata in 1998 de Cristian Moldovan cu sediul in Tasnad, Satu Mare) si Agroind Cauaceu (companie fondata in 1974 de Dan Corbut cu sediul in Oradea, Bihor).

Promat Comimpex si Agroind Cauaceu distribuie ingrasaminte chimice, produse pentru protejarea plantelor, combustibil diesel pentru agricultura, seminte si colecteaza cereale si boabe oleaginoase in nord vestul si sud vestul Romaniei. Ambele companii au dezvoltat o puternica colaborare cu fermierii locali in decursul anilor. Intrarea companiei Ameropa in capitalul acestor companii va dezvolta si mai mult potentialul acestora de dezvoltare si accesul pe pietele internationale.

Cele doua companii vor continua sa fie conduse de principalul actionar, Dl. Moldovan si Dl. Corbut.

Prin aceasta investitie, Ameropa Holding va beneficia de experienta locala a celor doua companii Romanesti si, in acelasi timp, isi va reafirma angajamentul si puternica implicare catre fermierii din Romania.

“Suntem entuziasmati sa intram in acest parteneriat cu doua dintre cele mai de succes companii din segmentul de agro-business din Romania. Alianta strategica dintre Ameropa Holding si cele doua companii este in beneficiul fermierilor Romani si marcheaza un noua borna in procesul de dezvoltare a agriculturii din Romania” , a spus Constantin Vasile, Country Manager al Ameropa Grains.

Aceasta tranzactie, care este in decurs de aprobare la autoritatile consiliului concurentei din Romania, va reusi sa sustina dezvoltarea agriculturii Romanesti prin ajutorul catre fermieri in producerea recoltelor conform cerintelor pietelor internationale.

Despre Ameropa Holding AG

Ameropa Holding AG este o companie cu actionariat privat Elvetiana fondata in 1948, implicata in producerea, stocarea si vanzarea de fertilizatori chimici si cereale.

Ameropa are activitati si birouri regionale in intreaga lume.

Ameropa Holding este prezenta pe piata din Romania din 2007, cand a preluat Comcereal Constanta (in prezent Ameropa Grains).

Ameropa Holding si-a consolidat angajamentul catre piata din Romania in 2012, cand a preluat producatorul de fertilizatori chimici Azomures si operatorul portuar Chimpex.



Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.