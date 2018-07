Prietena albinelor: Cea mai tânără afaceristă din SUA are 13 ani, iar produsele ei se vând în 500 de magazine

Limonadele unei fete pe nume Mikaila Ulmer se vând în peste 500 de magazine din Statele Unite ale Americii. Afacerea sa este un succes, însă de multe ori trebuie să lipsească de la şcoală pentru a se ocupa de ea.

Foto: Facebook/Me & the Bees Lemonade

Directoarea executivă a companiei Me & The Bees Lemonade are doar 13 ani şi spune că ocupaţia sa a obligat-o să se împartă între şcoală şi activităţile de comercializare a produselor, spune BBC.

„Uneori trebuie să pierd orele de la şcoală pentru a da un interviu sau pentru a călători ca să ajung la o emisiune TV. Pot pierde o prezentare importantă pentru că trebuie să fac un proiect sau să dau un examen”, a spus aceasta.

Mica afaceristă vinde 360.000 de sticle de limonadă pe an, care sunt distribuite în marile lanţuri de supermarketuri precum Whole Foods.

Mikaila Ulmer locuieşte în Texas şi a fost preocupată de business-ul său încă de când avea patru ani. Cu ajutorul părinţilor săi a început să îşi vândă produsele în 2009. Atunci a pus o masă în faţa casei familiei sale şi a început să vândă limonadă. Potrivit acesteia, băutura este făcută după o reţetă din anii '40 primită de la străbunica sa.

Limonada conţine miere, iar deseori fata a fost înţepată de albine în timp ce o recolta din stupi. Însă fetiţa s-a ataşat de aceste vieţuitoare şi a donat o mare parte din câştigul său unor organizaţii care le protejează.

În scurt timp, limonada a fost distribuită la o pizzerie din cartier şi din acel moment, Mikaila Ulmer a donat permanent 10% din profitul său pentru a conserva şi a proteja albinele.

Cererea a început să crească treptat, iar fata nu a mai putut face faţă, aşa că a obţinut un logo şi un producător care a ajutat-o să îşi extindă produsele în mai multe zone.

Marele salt al afacerii a avut loc atunci când Mikaila avea doar nouă ani. În acel moment, ea a primit un contract pentru a-şi furniza produsele în întregul lanţ de magazine Whole Foods.

Fata a fost invitată la diverse programe de televiziune şi a primit numeroase premii de-a lungul timpului.

Articol scris de Denisa Crăciun

