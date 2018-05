Primul unicorn românesc, UiPath, deschide la Cluj al doilea birou din România, prin achiziţia Platformei Smart Data de la Recognos

UiPath, compania specializată în Enterprise Robotic Process Automation (RPA) şi primul unicorn românesc, a anunţat luni deschiderea celui de-al doilea birou din ţară, la Cluj, în urma achiziţiei Platformei Smart Data de la Recognos, o companie de software din Cluj fondată în urmă cu 18 ani.

Share pe Facebook 39 afişări

Un unicorn este o companie din tehnologie cu o valoare de piaţă de peste un miliard de dolari.

Biroul din Cluj este construit în jurul unei echipe de specialişti care au contribuit la dezvoltarea Platformei Smart Data şi va fi condus de Andrei Roth, fost manager în echipa locală Recognos.

Ce scria ZF despre George Roth pe 18 iulie 2001

Povestea lui George Roth este cea de acum devenita clasica a specialistului roman in IT care emigreaza din tara in cautarea "visului american."

Ce este mai putin obisnuit in cazul sau este ca a plecat nu in timpul regimului comunist, ci dupa, iar vreme de aproape zece ani n-a facut decat sa viseze din nou, de data aceasta la cum e cu putinta inceperea unei afaceri cu software acasa, la Cluj.





N-a fost insa deloc usor. A trebuit mai intai sa-si dovedeasca credibilitatea acolo pana sa inceapa sa agoniseasca suficient pentru a avea propria sa firma.



Format la Centrul Teritorial din Cluj, unde a inceput sa lucreze ca proaspat absolvent de informatica, din 1980, Roth a decis sa plece din tara in 1991.



Explicatia plecarii de la Cluj poate fi regasita in faptul ca, desi facea parte dintr-un centru informatic puternic, tehnologia cu care lucra era cu mult inaintea posibilitatilor autohtone.



"Singura problema a Centrului Teritorial a fost ca a fost creat prea repede", spune Roth. "Acolo ne-am ocupat de tehnologii care erau prea noi pentru ceea ce se cerea in Romania acelor ani, iar din cauza izolarii fata de vest nu am putut participa la activitati internationale".







La munca de jos



Ajuns in Statele Unite, Roth a inceput prin a practica diverse slujbe marunte, fara a se simti insa nici macar pentru o clipa injosit. La Los Angeles, a lucrat intai intr-o benzinarie, apoi a fost comis-voiajor.



"A fost o experienta extraordinara, pentru ca am inceput sa inteleg mentalitatea americana, in care munca este apreciata, indiferent de tipul ei", povesteste Roth.



"Dupa zece ani de informatica la Cluj, am fost la munca cea mai de jos in SUA, dar cred ca m-a ajutat foarte mult".



Dupa mai multe alte slujbe in Los Angeles, Roth ajunge in Phoenix, Arizona, cu ajutorul unui prieten cu care lucrase la Cluj, Alin Popluca. Aici se angajeaza pe post de consultant la Centrul de Prevenire a Fraudei la American Express. Aceasta munca i-a adus multe satisfactii, dar si destule dezamagiri.



"A fost o experienta interesanta sa incep sa lucrez la una din cele mai mari companii din lume", spune el. "Mi-am dat seama ca la aceste companii imense, foarte multe lucruri imi aduceau aminte de intreprinderile din Romania comunista: birocratie, politica..."



Dupa numai trei luni, a plecat la o firma care se ocupa cu aplicatii bursiere pentru piata financiar-bancara, Effective Solutions (ESI).



A fost pentru prima oara cand a simtit ca, in sfarsit, ii surade sansa, deoarece proiectele la care lucrau se adresau marilor companii precum Citicorp, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of New York, Chase Manhattan etc.



Aici a avut ideea unui produs nou, o , adica a unui sistem care sa elimine erorile din fisierele cu informatii financiare, pe care l-a numit Security Universe Management System (SUMS).



"Firmele mari de investitii din SUA au un volum de tranzactii de ordinul sutelor de milioane in fiecare zi, de aceea diferenta de un cent la un pret poate sa le aduca pierderi imense", explica Roth.



"Strategia marilor companii este de a cumpara aceleasi date de la mai multe surse, iar sistemul nostru determina, pe baza unor reguli extrem de complicate, daca informatia este corecta sau nu".



La ESI si-a mai insusit o lectie usturatoare, pe care cei de acasa omisesera sa i-o predea: atunci cand doresti ceva, daca vrei sa fii luat in seama, e recomandabil sa ceri in loc sa astepti sa ti se dea.



"Aceasta lectie am invatat-o pe pielea mea, cand mi s-a propus sa devin actionar, dar dupa ce sistemul a fost gata, nu s-au tinut de cuvant", spune el.



Vazuse multe, experimentase la fel de multe, insa ramasese tot cu gandul la infiintarea unei companii acasa.



"Inca de pe vremea aceea am inceput sa ma gandesc serios la infiintarea unei companii de software in Romania", marturiseste el.



"L-am adus pe unul din sefii companiei la Cluj, dar ei nu au vazut oportunitatea. Cunosc situatia talentului din Romania si este mult mai usor sa gasesti o echipa talentata in Romania decat in SUA."



In cautarea unui investitor pentru Romania, Roth a mai trecut pe la o alta firma de software, Proxicom, unde a descoperit ca-i place sa lucreze arhitectura de sisteme.



Nici aici nu a gasit investitorul mult dorit si a decis sa plece, in ciuda faptului ca ajunsese sa fie unul din angajatii-cheie ai companiei, detinand un procent semnificativ de actiuni.



A urmat experienta unei alte firme, asemanatoare cu ESI, care i-a dat din nou posibilitatea de a lucra pentru nume recunoscute precum Bank of America, Charles Schwab, Commerce One, Safeway sau DHL.



"Am invatat standardul J2EE, si DHL, sistem implementat cu tehnologia firmei BEA, Web Logic Server", spune Roth.



"Dar, in continuare, nu eram linistit, pentru ca voiam neaparat sa deschid o firma de software in Romania".







In sfarsit, din nou acasa



In momentul in care se pregatea sa plece si de la aceasta firma de consultanta, Roth si-a amintit ca, pe vremea cand lucra inca pentru ESI, prin 1993, il cunoscuse pe Ken Rogers, consultant la Barclays Global Investors.



Ii povestise ideea sa care nu-i dadea pace - o firma de software in Romania - iar Rogers se aratase destul de receptiv.



"Asa ca, in 1999, cand am decis sa plec si de la aceasta firma de consultanta, l-am contactat si l-am intrebat daca nu ar vrea sa facem o firma care sa implementeze modelul de de care am discutat atat. ai asa s-a nascut Recognos Inc."



Un an mai tarziu avea sa se infiinteze si filiala romaneasca a companiei, Recognos Romania de la Cluj.



Recognos este o firma mixta care se ocupa cu crearea de aplicatii distribuite, aplicatii de content management colateral de marketing (web design, campanii de reclame pe Internet) pentru firme din Romania.



Cei doi sunt si actionarii companiei. In Romania, principalii sai actionari sunt Recognos Inc. si Romeo Macaria, totodata si director general al companiei.



"Speram ca firma sa devina una specializata in produse software, dar pana atunci trebuie sa facem si aplicatii unicat pentru a asigura fluxul de capital necesar dezvoltarii firmei", spune Roth.



Investitia in compania de la Cluj a fost de 100.000 de dolari, bani obtinuti din profitul Recognos Inc. In 2000, cele doua companii au obtinut o cifra de afaceri de 750.000 dolari, pe primul trimestru al acestui an obtinand aproximativ 250.000 dolari.



"Avand in vedere ca avem pe rol cateva proiecte mari cu firme din New York si San Francisco, sper ca pe trimestrul al doilea al acestui an sa obtinem o cifra de afaceri de aproximativ 300.000 de dolari", a spus Roth.



"Speranta mea este ca pana la sfarsitul anului sa atingem bariera de un milion de dolari si sa crestem cat mai mult profitabilitatea firmei din Romania".



Anul acesta, desi n-a fost o perioada prea propice mediului de afaceri, pe fondul recesiunii economiei americane, Roth spera, totusi, intr-o crestere.



In acelasi timp, el spera ca tot anul acesta sa lanseze si primul produs al companiei, un sistem folosit de firmele de investitii pentru verificarea respectarii regulilor Agentiei Valorilor Imobiliare in tranzactiile bursiere.



Filiala romaneasca are, in acest moment, 16 angajati permanenti, la care se adauga un numar variabil de colaboratori externi.



"Atat eu, cat si Ken Rogers suntem extrem de multumiti de activitatea din Romania", spune Roth.



"Incercam sa lucram cu ultimele tehnologii si incercam sa dam un caracter cat mai industrial procesului de dezvoltare de software. Aceasta implica un proces de verificare a calitatii in toate etapele proiectului si pentru aceasta am angajat o persoana care se ocupa numai cu asta".



Deocamdata, Recognos nu mai are alte filiale, dar in perspectiva, managerii companiei se gandesc sa mai deschida inca una in Romania.



"Am observat ca, in Europa, firmele incearca sa deschida filiale in cat mai multe parti, dar noi ne vom concentra la dezvoltarea afacerilor in Romania si SUA. Asta nu inseamna ca nu dezvoltam software pentru firme din alte tari, intrucat, la ora actuala, avem clienti si in Norvegia, Ungaria, Grecia".



Cei mai importanti clienti ai companiei sunt Fisher Investments din Woodside California si Atmosphere, care este divizia online a companiei de publicitate BBDO.



Pentru prima, Recognos a dezvoltat un software impreuna cu firma Infopulse din Targu Mures, precum si un sistem de calculare a comisioanelor pentru personalul de vanzari.



De asemenea, tot in Romania, compania a lucrat pentru o firma de constructii, Romviocons si pentru o firma de articole fotografice, Sooter's.



Printre ceilalti clienti din portofoliul companiei se numara Benefit Cosmetics si Beach Blanket Babylon, unul din cele mai celebre cabarete din San Francisco, pentru care a realizat site-ul.



"In Romania este destul de greu sa dezvolti software pentru piata interna", spune Roth. Unul din proiectele fabricate in Romania, cu care Roth se mandreste, este o piata virtuala pentru artistii clujeni, Transylvania Art.







Reteta americana cu ingrediente autohtone



Roth marturiseste ca nu a avut nici un fel de greutati atunci cand a deschis filiala romaneasca a companiei, in ciuda celor pe care le auzise despre birocratia consumatoare de timp din tara. Nu i-a luat mai mult de doua saptamani pentru a intocmi toate actele necesare.



Singurele greutati pe care le-a intampinat, spune el, au fost cele inerente oricarei noi companii: asigurarea unui flux de proiecte care sa genereze fondurile necesare pornirii companiei.



Totusi, una din problemele pe care Roth le-a constatat in cadrul mediului de afaceri romanesc este legata de impozitul prea mare pe venit, care este de asteptat sa scada, odata cu noua lege care-i scuteste de taxe si impozite pe specialistii in informatica.



"Asa cum a calculat partenerul meu din SUA, Ken Rogers, impozitul pe salariu in Romania este de opt ori mai mare decat in California", spune el.



"Cu cat ar fi impozitele mai mici, am putea acorda salarii mai mari angajatilor. Se pare ca guvernele Romaniei de pana acum nu au inteles ca, de fapt, din cauza acestor impozite, economia gri s-a dezvoltat enorm, aducand prejudicii statului roman. Multe firme platesc de salarii, dar daca s-ar reduce impozitele, salariile angajatilor ar fi mai mari, iar economia gri s-ar micsora".







Un model de business mai dinamic decat cel european



Reteta succesului? Seriozitatea, spune Roth. "In SUA, toti sunt foarte admirativi daca incerci sa faci ceva in tara de unde ai venit. Deci ma consider perfect integrat in societatea americana, mai ales ca actuala mea sotie este de aici".



Modelul managerial pe care a incercat sa il aplice companiei sale este cel al companiilor din Silicon Valley: cat mai putina birocratie, stimularea creativitatii angajatilor, a spiritului antreprenorial, dandu-i-se fiecaruia in parte sansa si responsabilitatea propriilor acte.



"De asemenea, sunt un adept al programului flexibil de lucru, adica nu ne intereseaza cand se lucreaza (nu avem notiunea de intarziere la lucru), atata vreme cat rezultatele sunt bune si toate proiectele se termina la timp", spune Roth. "Incercam sa cream un mediu creativ cu cat mai putine restrictii".



El spune ca dintre companiile romanesti pe care le admira si care poate fi considerata drept un model de reusita este Softwin, cu al carei director general, Florin Talpes, a avut nenumarate discutii.



"In general, cred ca modelul american de business este mult mai dinamic decat cel european", spune Roth.



Desi a plecat din tara, el a incercat sa mentina permanent legatura cu comunitatea de afaceri romana din SUA, mai ales prin intermediul grupului Silicon Romania.



"Ne intalnim la fiecare doua luni si scopul principal al acestui grup este de a realiza o retea a oamenilor de afaceri cu legaturi cu Romania", spune el. "De asemenea, acest grup lucreaza strans cu consulatul onorific al Romaniei la San Francisco".



Dupa ce si-a vazut visul cu ochii, Roth are acum o alta dorinta: sa realizeze un portal al judetului si orasului Cluj, dupa modelul oraselor si al statelor americane.



Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.