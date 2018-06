Probleme pentru H&M? Retailerul trebuie să schimbe măsurile pentru femei după ce mai multe cliente au raportat că nu se potrivesc cu realitatea

H&M va schimba măsurile de la hainele pentru femei după ce a primit o serie de plângeri cu privire la faptul că hainele ar fi mai mici decât ar trebui să fie, potrivit The Guardian.

Share pe Facebook 489 afişări

H&M va schimba măsurile de la hainele pentru femei după ce a primit o serie de plângeri cu privire la faptul că hainele ar fi mai mici decât ar trebui să fie, potrivit The Guardian.

„Luăm măsurile necesare pentru a schimba măsurile hainelor de femei, pentru a fi în linie cu sistemul de măsură din Marea Britanie, de exemplu, un produs care are caracteristicile pentru mărimea 12, acum va fi indicat drept un produs de mărimea 10”, transmite un purtător de cuvânt al companiei.

Politica actuală de mărimi a înfuriat mulţi clienţi, printre care şi Rebecca Parker. Ea a ales să scrie o scrisoare descrisă pe care să o publice pe Facebook în luna martie.

„Mereu am fost mărimea 12/14 şi am fost mulţumită cu asta, dar când am încercat blugii voştri, eram enervată, îmi era cald şi eram frustrată. Perechea de blugi clar nu era făcută pentru o femeie de mărimea 14. De ce?”, întreabă ea.

Parker susţine că „nu a fost posibil nici să se îmbrace cu ei”.

Mai departe ea a întrebat retailerul cum poate vinde mesaje ideologice pe produse de tipul „GRLPOWER” (n.red: puterea fetelor) şi tricouri pe care scrie „sisterhood” (n.red: frăţia fetelor), în scopul de a face femeile să se simtă puternice, în timp ce vinde haine care „fac exact opusul”.

Retailerul suedez a tradus mărimile europene în mărimi mai mici faţă de majoritatea retailerului din Marea Britanie, însemnând că o mărime europeană de 38 ar trebui transpusă în măsura 12 în Marea Britanie, în timp ce în alte locuri ar fi mărimea 10.

Deşi H&M a început deja să utilizeze noile etichete, purtătorul de cuvânt susţine că „acesta va fi un proces gradual, unde clienţii vor experimenta o perioadă de tranziţie şi îi încurqajăm să utilizeze ghidul nostru de mărimi din magazin sau să se sfătuiască cu personalul nostru”.

Clienţii par a întâmpina bine schimbarea. Parker a declarat pentru Huffington Post UK că mişcarea a fost „o victorie mică dar cu un impact mare”.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.