Raluca Turcan, despre Pilonul II de pensii: Pensia medie în România va ajunge la câteva sute de lei / Vosganian: ALDE nu a participat la nicio discuţie privind suspendarea Pilonului II

Prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, luni, că dacă PSD-ALDE va suspenda contribuţiile la Pilonul II de pensii, pensia media va ajunge la doar câteva sute de lei, dând exemplul unui profesor ieşit la pensie, care ar ajunge să primească doar 500 de lei.

''Banii din Pilonul II de pensii sunt bani reali, nu puncte virtuale, sunt în proprietatea fiecărui contribuabil, sunt economii similare unui depozit bancar şi de ei pot beneficia şi moştenitorii acestora. Dacă coaliţia PSD-ALDE va suspenda contribuţiile la Pilonul II de pensii, cel mai probabil, pensia medie în România va ajunge undeva la câteva sute de lei. În actualii parametri economici, un profesor ar urma să primească pensie undeva la 500 de lei. De aceea e important ca tinerii profesori, tinerii medici, tinerii oameni de afaceri să înţeleagă că dacă ar sta să se bazeze doar pe sistemul public de stat, pensiile lor vor fi undeva la un nivel de subzistenţă'', a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuţiile aferente acestuia vor fi suspendate.

Potrivit documentului, contribuţiile CAS (respectiv contribuţiile de asigurări sociale aferente pensiei) „sunt încasate integral la buget”, cu „suspendarea contribuţiilor în perioada 1.07 - 31.12.2018”. În prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se direcţionează automat 3,7% către Pilonul II.

O altă prevedere a proiectului citat este că se va stabili o „contribuţie a angajatului în suma fixă de 84 de lei în primul an”, contribuţie care „creşte anual până la 125 de lei în anul 5” şi va fi „dedusă din impozitul pe venit”.

Ultimele referiri la Pilonul II de pensii au stârnit o serie de controverse, pentru că neoficial s-a spus că acest sistem ori va fi „desfiinţat”, ori ar urma să nu mai primească - de la Pilonul I - contribuţiile stabilite prin lege. Aceste contribuţii au scăzut de la 5,1% în 2017 la 3,7% în 2018, în condiţiile în care pentru 2018 erau prevăzute să crească la 6%. Iată că în noul program legislativ este prevăzută suspendarea acestor contribuţii în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a spus, luni, pentru MEDIAFAX, că partidul din care face parte nu a participat la nicio discuţie privind suspendarea Pilonului II de pensii şi, oricum, nu ar fi fost de acord cu o astfel de iniţiativă.

"Noi, ALDE, nu am participat la nicio discuţie privind suspendarea Pilonului II de pensii şi nu am fi fost de acord. Oricum, banii care sunt în Pilonul II de pensii sunt exclusiv ai cetăţenilor şi nicio lege care să respecte Constituţia nu îi poate lua de acolo şi nu s-a găsit nicio altă soluţie pe termen lung care să compenseze efectele negative ale evoluţiei demografice în ce priveşte echilibrarea sistermului de pensii. Nu ştiu dacă Pilonul II este o soluţie bună sau rea. Este, însă, singura până în clipa de faţă care poate să mărească resursele financiare pentru plata pensiilor în clipa în care valul demografic care acum are în jur de 50 de ani va ajunge la pensie”, a declarat pentru MEDIAFAX vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian.

Reacţia liderului ALDE vine după ce programul legislativ al Guvernului pe 2018 include între altele, ca „prioritate legislativă”, un „proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II)”, cu precizarea că în perioada 1 iulie - 31 decembrie contribuţiile aferente acestuia vor fi suspendate.

Deputatul PNL, Bogdan Huţucă a afirmat, luni, că prin desfiinţarea Pilonului II de pensii românii vor fi trasformaţi în sclavii statului, urmând ca pensia lor să depindă de partidul aflat la guvernare şi de deciziile luate de politicieni.

''Desfiinţarea Pilonului II de pensii reprezintă o modalitate prin care românii sunt transformaţi în sclavi ai statului, deoarece pensia lor va depinde de aşa-zisa mărinimie a politicienilor şi nu de banii cu care aceştia au contribuit în mod real în anii în care au muncit. Alianţa toxică PSD-ALDE doreşte ca românii să fie dependenţi de partidul aflat la guvernare pentru a fi transformaţi în masă de manevră electorală. Este exact ceea ce vor să facă şi cu aceşti bani pe care doresc să îi confişte de la Pilonul II'', transmite vicepreşedintele Comisiei pentru Buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Bogdan Huţucă, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Bogdan Huţucă precizează că teama coaliţiei PSD-ALDE este legată de faptul că românii, prin contribuţiile la Pilonul II de pensii, vor deveni independenţi financiar şi nu ar mai putea fi manipulaţi în campanii electorale.

''Cea mai mare teamă a alianţei socialiste aflate la guvernare este că românii ar putea deveni independenţi financiar şi că nu ar mai putea fi şantajaţi de politicieni, aşa cum se întâmplă acum. Românii independenţi financiar ar vota în funcţie de interesele reale ale naţiunii române şi nu de teama că ar putea să îşi piardă veniturile de la o lună la alta. Cei aproape 8 miliarde de euro adunate la Pilonul II demonstrează că românii sunt muncitori şi înţeleg necesitatea de a contribui la o pensie privată'', mai spune deputatul PNL Constanţa.

