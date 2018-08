Reacţia OMV după ce Darius Vâlcov a acuzat compania că ar fi avut o înţelegere cu preşedintele Iohannis pe legea offshore

OMV Austria a transmis marţi, pentru MEDIAFAX, că nu răspunde declaraţiilor lansate recent de consilierul pe probleme economice Darius Vâlcov, evitând să comenteze şi proiectul legii offshore.

„Din câte înţelegem, legea offshore se află încă în proces legislativ şi nu este încă implementată, motiv pentru care OMV nu se vede în poziţia de a comenta acest lucru. De asemenea, nici legat de declaraţiile domnului Vâlcov nu se vor face comentarii”, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii OMV din Austria.

Reacţia grupului austriac vine în urma declaraţiilor oficialului guvernamental de dumincă seara, conform cărora preşedintele Klaus Iohannis ar fi avut o înţelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe legea offshore; în luna ianuarie, şeful statului ar fi discutat cu acesta „în privat”, iar în august Iohannis a respins actul normativ.

„În ianuarie 2018 Mr Seele (Rainer Seele - n.r.), CEO OMV şi Mr Werner discutau în privat despre gazele din Marea Neagră. În iulie, Parlamentul adoptă Legea Offshore, cu o mică modificare de 6 miliarde de dolari în plus pentru statul român. În august, Mr Werner respinge Legea Offshore. Tot în august, postul naţional de televiziune austriac ORF devine brusc interesat de România şi acuză represiuni din partea jandarmeriei române. Vom vedea continuarea! Dar de data asta vă asigur că statul român va cere ceea ce i se cuvine. P.S. Mr Seele and Mr Putin, two good friends”, a scris Darius Vâlcov, duminică seara, pe Facebook.

În plus, consilierul Darius Vâlcov a declarat, marţi că statul român nu mai acceptă „un şantaj” şi că nu este corect ca numai OMV să câştige din Legea off-shore, acuzându-l şi pe preşedintele Klaus Iohannis că le ţine partea austriecilor.

„Anul trecut, OMV a avut un profit de 2,6 miliarde de lei. Asemenea profituri numai pe partea de OMV. Trebuie discutate aceste lucruri şi nu se mai acceptă un şantaj la statul român. Doar statul austriac să câştige de fiecare dată? S-a putut o dată, acum nu se mai poate”, a spus Vâlcov, la DeCeNews Live.

„Piaţa de capital mondială şi informaţiile pe surse spun că Gazprom este posibil sa fie actionar majoritar în OMV. Nu avem certitudine, dar este o posbilitate mare ca gazul românesc să ajungă în mâinile ruşilor. O soluţie este să venim să reparăm în continuare aceste lucruri”, a mai spus Vâlcov.

„Am participat la două întâlniri cu cei care vor să exploateze în Marea Neagră şi am făcut două propuneri. Iar la discuţiile purtate cu acestea le-am spus aşa: în toate celelate ţări, când faci afaceri, toţi trebuie să iasă în situaţie de win-win - şi statul, dar şi dumneavoastră, pentru că riscaţi şi faceţi o investiţie care vă va aduce şi bani şi este normal ca un risc mai mare să vă aducă venituri mai mari”, a mai spus oficialul.

