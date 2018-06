România are a doua cea mai slabă rată de reciclare din Europa. Ţara noastră produce aproape 6 milioane de tone de deşeuri/an. Cât reciclează

România produce 5,8 milioane de tone de deşeuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor şi cu o rată de colectare de doar 82,3%, arată studiul Waste Atlas, publicat de organizaţia D-Waste.

Din totalul de deşeuri, 56% este materie organică, 9,9% hârtie şi carton, alte 9,9% reprezintă deşeurile din plastic, apoi 4,1% sticlă, 2,3% metal şi 17,8% alte tipuri de deşeuri. Din acest total, România reciclează doar 3%, fiind al doilea cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Cel mai scăzut nivel îl înregistrează Bulgaria, care are o rată de reciclare de 0%.

De asemenea, cu o rată de colectare de doar 82,3%, România are al treilea cel mai slab procentaj din Uniunea Europeană, după cel al Bulgariei (81%) şi al Estoniei (79%).

Din totalul de 5,8 milioane de tone de deşeuri pe an, doar Bucureştiul este responsabil pentru producerea a 709.720 de tone pe an, cu o medie de 375 kg pe cap de locuitor.

Cifrele cu privire la cantitatea de deşeuri pe cap de locuitor menţionate la nivel naţional în Waste Atlas sunt similare cu cele raportate de Eurostat pe anul 2016, de 261 de kg.

Statul membru UE care produce cea mai mare cantitate de deşeuri este Germania, cu o cifră de 50,5 milioane tone pe an şi 617 kg pe cap de locuitor. Tot Germania are, însă, şi a doua cea mai mare rată de reciclare, de 47%, plus o rată de colectare de 100%.

Slovenia este statul membru UE cu cel mai mare procentaj de deşeuri reciclate, de 55%, la care se adaugă şi un grad de colectare de 100%. Slovenia produce însă, doar 852.075 de tone de deşeuri pe an, cu 414 kg pe cap de locuitor. Suedia produce 4,3 milioane de tone pe an, adică 458 kg pe cap de locuitor, dar are şi un grad de reciclare de 33%, plus unul de colectare de 100%.

Raportat la numărul de locuitori, Danemarca are cea mai mare rată de deşeuri pe cap de locuitori, de 747 kg pe an, care însumează 4,1 milioane de tone pe an. Totodată, are şi un grad de colectare de 100% şi un procentaj de reciclare de 28%.

De menţionat mai sunt şi Marea Britanie, care are un grad de reciclare de 28% la o cantitate totală de 30,7 milioane de tone pe an, Olanda şi Austria - amândouă cu grad de reciclare de 24% - sau Italia cu 26%.

