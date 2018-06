Simona Constantinescu, aleasă preşedinte – director general Ana Hotels

Simona Constantinescu îl înlocuieşte pe Vasile Iuga la conducerea societăţii Ana Hotels, în timp ce Didier Martin a fost ales în funcţia de vicepreşedinte, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Simona Constantinescu, care a îndeplinit funcţiile de CEO şi de membră în Consiliul de Administraţie a Ana Hotels în perioada ianuarie 2005 – iunie 2008, revine în conducerea societăţii, după 10 ani.

Ea a absolvit facultatea de Finanţe şi Bănci (în limba engleză) din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are un Executive Master of Business Administration certificat de Universitatea „Washington” din Seattle în cadrul programului ASEBUSS. A lucrat în sectorul bancar (şefă a diviziei pentru piaţa de capital a Băncii Turco – Române; preşedintă şi CEO a BCR Securities din cadrul BCR), în sectorul pieţei de capital (Vanguard Securities, SSIF Intervam SA), în consultanţă financiară (KPMG). Are experienţă relevantă în domeniul industrial (director general adjunct şi CFO la CNCIR SA) şi în cel al medierii instituţionale, potrivit sursei citate.

Mandatul lui Vasile Iuga în funcţia de preşedinte al consiliului de Administraţie al Ana Hotels SA a încetat la data de 30 mai 2018, urmând să se concentreze pe proiecte aflate în derulare în ţară şi în străinătate.

Adunarea Generală a Acţionarilor Ana Hotels SA l-a ales totodată pe Didier Martin în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de un an.

"Didier Martin are o vastă experienţă, de peste 30 de ani, în domeniul hotelier, lucrând, între altele, pentru lanţurile InterContinental Hotels Group şi Le Meridien. A făcut o carieră strălucită în lanţul hotelier internaţional HILTON WORLDWIDE, în cadrul căruia a îndeplinit funcţii de vicepreşedinte operaţional pentru zona Africa şi Oceanul Indian (2001 – 2003), vicepreşedinte - operaţii internaţionale pentru zona Austria, Europa de Est şi Turcia (2003 – 2010), vicepreşedinte operaţional pentru zona Europa de Est, Israel, Rusia şi Turcia (2010 – 2013). În ultimii 5 ani s-a concentrat pe activitatea de consultanţă, administrând un portofoliu de 27 de hoteluri multi – brand. El urmează să se concentreze pe marile proiecte de expansiune pe care Ana Hotels le pregăteşte", transmite compania, în comunicatul remis MEDIAFAX.

