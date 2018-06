Statul român, dat în JUDECATĂ de un grup de producători de energie din surse solare. Procesul, la Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor în materie de Investiţii

Un grup de producători de energie din surse solare (fotovoltaice) şi regenerabile a depus o cerere de arbitraj împotriva României, la Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor în materie de Investiţii (ICSID) din Washington, arată datele postate pe site-ul instituţiei internaţionale.

Potrivit ICSID, cele zece companii care au dat în judecată România sunt LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 B.V. (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romania), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) and Giust Ltd (Cipru).

Petenţii reclamă pierderi cauzate de reducerea subvenţiilor la energia fotovoltaică. În 2013, Guvernul a decis reducerea subvenţiilor sub formă de certificate verzi acordate pentru sectorul energiei regenerabile.

Ministerul Energiei este trecut pe site-ul ICSID ca reprezentant al statului român în acest litigiu, înregistrat la instituţia internaţională cu data de 12 iunie 2018.

Până în 2013, când Guvernul a decis reducerea subvenţiilor, România a oferit cel mai generos sprijin financiar din Europa pentru energia regenerabilă, ajungându-se chiar la fenomenul de supracompensare - subvenţii mai mari decât costurile unor beneficiari.

