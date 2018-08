Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a precizat, luni, că a purtat discuţii cu firme chineze pentru achiziţionarea de scanere vamale şi cu Polonia pentru preluarea modelului polonez de organizare a punctelor vamale.

99 afişări

Teodorovici: Am avut discuţii cu două companii la nivel mondial privind scanerele pentru vămi

„Dacă facem într-adevăr acest proiect şi anul viitor avem partea asta de graniţă de est a Uniunii Europene securizată şi facem, într-adevăr, scanarea de 100% a tot ceea ce intră în ţară, doar din cifrele oficiale pe care le au companiile din domeniu rezultă că avem (n.n.- economisim) undeva la 800 de milioane de euro. E o sumă pe care ei o spun, n-o spunem noi”, a spus ministrul Finanţelor, la o discuţie cu presa.

Ministrul a precizat, însă, şi că cifra de până la 800 de milioane de euro ar fi obţinută doar de pe urma combaterii traficului cu ţigări. Principalele puncte vizate de securizare sunt graniţele cu Serbia şi cu Ucraina şi Vama Constanţa.

„Am avut deja discuţii, chiar şi în această seară (luni - n.r.), cu două companii la nivel mondial privind aceste scanere”, a adăugat ministrul, indicând China ca ţară de origine a companiilor cu care au fost purtate discuţii.

Eugen Teodorovici a indicat şi dorinţa modificării legislaţiei în aşa fel încât vama să devină zona de informatizare a ANAF, şi nu numai, ca fiind „infrastructură critică”.

„Şi în momentul acela, când am şi pe această piesă ultimă făcută, mă uit frumos în piaţă, am caietul meu de sarcini, adică trebuie să ştiu exact ce vreau, pun mâna pe telefon (...) şi fac discuţii directe cu firma şi am închis discuţia. (...) Exact cum facem pe partea de apărare, aşa o să facem şi noi”, a mai spus oficialul.

Nu în ultimul rând, ministrul a precizat că au fost purtate discuţii cu ministrul de Finanţe polonez pentru prealuarea modelului de organizare a punctelor vamale din Polonia.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.