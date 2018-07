Teodorovici îi dă ordine şefului ANAF: Luni dimineaţa vreau să văd pe birou ordinul care schimbă lucrurile la taxa auto

Preşedinte ANAF are trermen până luni la ora 9.00 să redacteze un ordin care să debirocratizeze şi să simplifice plata taxei auto către beneficiari, anunţă Eugen Teodorovici, citat de corespondentul MEDIAFAX.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a cerut public preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ionuţ Mişa, să redacteze un ordin care să simplifice plata taxei auto către beneficiari, după ce a aflat în urma unei vizite oficiale la Administraţia Finaciară cât este de complicat ca o cerere depusă pentru restituirea taxei auto să ajungă la plată.

“Vreau să dau un mesaj către conducerea ANAF de la Bucureşti. Vorbeam cu colegii de la Fisc legat de acea declaraţie pentru taxa auto. Am aflat, din păcate, că e nevoie de un dosar gros pentru această rambursare de taxă auto şi am zis aşa: eu am dat un ordin şi am spus modelul de cerere este în formatul respectiv, în care omul îşi trece numărul CNP, maşina, seria sau ce pune el acolo. Pe baza acelei cereri, omul vine la ghişeu, eu la ghişeu intru frumos în sistemul meu - şi îl rog pe domnul preşedinte Mişa de la Fisc să mă urmărească, că luni dimineaţă la ora 9.00 vreau să văd pe birou ordinul care schimbă lucrurile cum spun eu acum, cu cererea la ghişeu, funcţionarul de la Fisc introduce frumos în sistem CNP-ul, vede că persoana respectivă a cumpărat în anul cutare maşina cutare, că a plătit taxa auto respectivă. El trebuie să aibă o formulă de calcul a dobânzilor. El dă print la document, îl pune omului în faţă să verifice datele că sunt corecte, vede care e suma - principală şi dobânda, semnează frumos de primire, merge frumos apoi la ghişeul alăturat sau la Trezorerie şi îşi ia banii. Nu documente, nu control preventiv-financiar! Când omul a plătit banii la stat, nu a făcut nimeni control prealabil. A plătit taxa şi noi trebuie să dăm banii înapoi. Trebuie o cerere, o foaie şi tu vii cu dosare?! Domnul preşedinte Mişa are weekend-ul la dispoziţie. De marţi încolo se vor schimba lucrurile” a declarat vineri la Bistriţa Eugen Teodorovici.

Ministrul a explicat că noile modificări se vor aplica numai celor care vin de acum înainte să depună solicitări de restituire a taxei auto.

