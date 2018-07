Un furnizor de soluţii IT, cu operaţiuni masive şi în România, s-a listat la Bursa din New York

Compania Endava, un furnizor de soluţii IT care are peste 2.300 de angajaţi în România, a deschis vineri, 27 iulie, prima zi de tranzacţionare a acţiunilor sale la Bursa de la New York, sub simbolul DAVA, au anunţat marţi reprezentanţii societăţii.

223 afişări