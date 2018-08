Vâlcov, către ASF: Încă aştept răspunsul la întrebarea privind valoarea contabilă a acţiunilor Digi | INFOGRAFIC

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a anunţat, duminică, pe Facebook, că încă aşteaptă răspunsul din partea ASF cu privire la valoarea contabilă a acţiunilor Digi, întrebând dacă valoarea acţiunilor este 1,8 lei, iar patru milioane de pensionari au cumpărat acţiunile la o valoare de 40 de lei.

657 afişări

„Acum două săptămâni am atras atenţia asupra neregulilor de la data listării Digi. Ieri am revenit şi am întrebat ASF-ul dacă este adevărat că valoarea contabilă a acţiunilor digi este de 1 leu şi 8 bani. Încă aştept răspunsul la această întrebare! După cum se vede, la data listării, acţiunile Digi erau cotate la 40 lei. Astăzi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai puţin) şi continuă să scadă. Pentru corectă informare a românilor continui să întreb ASF: 1) Este adevărat că peste 3 milioane români au acţiuni la digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul ÎI)? 2) Este adevărat că o mare parte a banilor încasaţi pe acţiunile digi s-au dus în contul unei firme offshore din Cipru? 3) Este adevărat că datoriile digi depăşesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor? 4) Aveau voie fondurile de pensii să achiziţioneze acţiuni la o companie urmărită penal?”, a scris, duminică, Darius Vâlcov, pe pagina sa de Facebok.

Şi sâmbătă, Vâlcov a adresat o întrebare publică membrilor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), cu privire la valoarea acţiunilor Digi.

„Poate la un moment dat ne vor spune de ce s-au grăbit 4 milioane de pensionari să cumpere acţiuni Digi care valorează 1 lei şi 8 bani, să le achiziţioneze cu 40 de lei. Doar pentru că e televiziunea prin care unitatea militară SRI îşi transmite informaţiile? Iar despre Realitatea, acum două săptămâni am aflat că 300 de magistraţi sunt şantajaţi cu dosare deschise la DNA, dar nelucrate. L-aş întreba pe procurorul general, câţi jurnalişti şi patroni de presă au dosar deschise şi neînchise, ţinând cont că doar Realitatea Tv are 4 dosare deschise la acest moment?”, a declarat Darius Vâlcov, la Antena 3.

La finalul lunii iulie, Darius Vâlcov, consilier de stat al premierului, declara că şase din şapte fonduri de pensii private au cumpărat acţiuni la RCS-RDS, în condiţiile în care compania a înregistrat, într-un an, scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menţine şi în anul următor.

„Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect şi spui cumpăraţi acţiuni la Digi că acţiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu eşti cu 25% mai puţin, nu te dezvolţi, îţi faci mai multe datorii, să ştii că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni pe bursă poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conştienţă că în 3-4 ani nu se va mai trage cabluri în România şi nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie şi le iei banii de pensii...”, spunea atunci fostul ministru al Finanţelor.

(Sursa: Facebooc Darius Vâlcov)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.