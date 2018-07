Vâlcov: Executivul vrea să modifice Legea insolvenţei. Toţi escrocii vor dispărea/ Despre fondurile de pensii private: 6 din 7 au investit în RDS/ Consilierul premierului a vorbit despre MAFIA din piaţa energiei şi data la care „Dragnea trebuie să fie închis”

Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a declarat, vineri seara, că Executivul vrea să modifice Legea insolvenţei, în urma căreia a apreciat că „toţi escroci vor dispărea”, şi a lansat un atac împotriva Realitatea TV, despre care a spus că are datorii de 121,4 milioane de lei. Consilierul a mai spus că şase din şapte fonduri de pensii private au investit în RDS. Mai mult, fostul ministru a vorbit despre situaţia delicată din piaţa energiei, unde mafia este, potrivit lui, mare. Vâlcov a mai afirmat că Laura Codruţa Kovesi i-a cerut să semneze recunoaşterea făcută de procuror şi de avocat, dar şi că a venit „ordin pe unitate” potrivit căruia până la 1 septembrie Dragnea trebuie închis.

„Datoriile totale ale insolvenţilor sunt mai mari decât pensiile din 2016. Mai mult, înainte de apariţia legii datoriile erau de 13 miliarde (de lei - n.r.). După apariţia legii s-au dus la 48 de miliarde”, a declarat la România TV Darius Vâlcov, afirmând că Executivul vrea să modifice Legea Insolvenţei.

El a mai spus că după ce Legea insolvenţei va fi modificată „toţi aceşti escroci vor dispărea”.

De asemenea, Vâlcov a lansat un atac la adresa postului Realitatea TV.

„Realitatea TV are astăzi, la sfârşitul lunii trecute, 121,4 milioane de lei datorie. În fiecare lună mai adaugă încă un milion datorie. Din 2011 Realitatea nu mai plătit nici măcar un leu la bugetul de stat. Nu se plătesc nici măcar contribuţiile pentru ei (pentru angajaţi - n.r.) pentru pensii sau pentru sănătate. Cam 9,2 miliarde de lei sunt datoriile cu reţinere la sursă. Adică firma le reţine. Cu şapte ani de zile nu mai există niciun caz, pentru că legea spune că dacă nu ieşi din insolvenţă intri în faliment. În cazul Realitatea, sunt două firme care deţin Realitatea şi fiecare la rândul ei mai are una, mai are trei în insolvenţă, iar cealaltă mai are nouă în insolvenţă, adică sunt 13 în insolvenţă deţinute de un număr de acţionari”, a afirmat Vâlcov.

Consilierul premierului a mai spus că banii datoraţi de firmele aflate în insolvenţă „probabil nu vor mai putea fi recuperaţi niciodată”.

„Astăzi avem de recuperat, nu numai de la această categorie, ci toate arieratele, sunt de 97 de miliarde de lei. 84% sunt nerecuperabili”, a mai spus Vâlcov.

Consilierul premierului spune că şase din şapte fonduri de pensii private au investit în RDS

Vâlcov a spus că şase din şapte fonduri de pensii private au cumpărat acţiuni la RCS-RDS, în condiţiile în care compania a înregistrat, într-un an scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menţine şi în anul următor.

„RCS-RDS anul trecut această companie, care nimeni nu ştia cât valorează, s-a gândit hai să ieşim, deşi aveau 153 de milioane de euro capital, atât aveau ei bunurile lor, să ieşim pe piaţă să ne evaluăm. La cât s-au evaluat? La patru miliarde de lei, adică de patru ori mai mult. Au ieşit pe piaţă în condiţiile în care cei care trebuiau să cumpere ştiau- această companie are dosar penal, chiar atunci au ieşit. Administratorii ei, în dosar penal. Între 30 şi 50% dintre reţele nu au avize, adică s-au legat prin localităţi, a sunat cineva de la DNA au mai sunat din altă parte şi s-au rezolvat lucrurile în sensul că au trecut cu firul. Fondul de pensii au zis hai să cumpărărm acţiuni la RDS. Cu cât? 4 miliarde. Patru valorează? Cu atât cumpărăm şi noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Şase din cele şapte fonduri, minim cinci au acţiuni la RDS în condiţiile în care într-un an de zile acţiunile au scăzut cu 25%, adică azi compania nu mai valorează patru miliarde, valorează trei. Într-un an trendul este să se ducă cu încă 25% în cap, în condiţiile în care astăzi compania are 1,2 miliarde de euro datorii”, a declarat Darius Vâlcov, la România TV.

Acesta susţine că se poate suspecta o fraudă, în condiţiile în care tehnologia companiei este una învechită şi sunt posibile scăderi în continuare.

„Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect şi spui cumpăraţi acţiuni la Digi că acţiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu eşti cu 25% mai puţin, nu te dezvolţi, îţi faci mai multe datorii, să ştii că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni pe bursă poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conştienţă că în 3-4 ani nu se va mai trage cabluri în România şi nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie şi le iei banii de pensii...”, a mai spus fostul ministru al Finanţelor.

Darius Vâlcov a afirmat că cele şapte companii administrează 10 miliarde de euro.

„A fost un scandal cu Pilonul II. De unde a plecat? Am chemat cei şapte administratori, că sunt şapte SRL-uri care administrează pensiile private ale românilor, în sensul în care am zis că nu mai dam banii la stat dăm un 300 şi ceva de mililoane de euro, fiecare are angajaţi între 20-30 de angajaţi, unul singur are 70 de angajaţi. Miliardul şi jumătate doar comisionare, ei administrează 10 miliarde de euro. Am întrebat voi cu cine vă consultaţi? Vă consultaţi între voi?", a declarat Darius Vâlcov, consilierul de stat al premierului, la România TV.

Darius Vâlcov: A venit ordin pe unitate că până la 1 septembrie Dragnea trebuie închis

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a declarat vineri că există un „ordin pe unitate” pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea să fie închis până în septembrie şi sunt indicaţii în acest sens şi legat de persoana sa, susţinând că sunt aşteptate reacţii negative deoarece începe lupta cu „mafioţii”.

„Deci, acum a venit ordin pe unitate, dom’le până la 1 septembrie, gata, Dragnea trebuie să fie închis, şi dacă se poate şi Vâlcov. (...) Mafioţii şefi, trebuie să analizăm foarte clar unde sunt ei. Pentru că de fapt noi cu ei ne luptăm. Şi în septembrie, lupta mare cu aceşti mafioţi va fi. Este inevitabil. În momentul în care noi vrem companiilor şi oamenilor corecţi să dăm posibilitatea să dezvolte această ţară , vrem să închidem toate robinetele acestor mafioţi, este inevitabil că va izbucni ceva. Este inevitail că ei nu vor accepta, ca de exemplu la vamă, să nu mai controlăm o maşină şi un container din două sute ci să controlăm fiecare container şi fiecare maşină în timp real. (…)Statul român nu mai are de gând să fie prost. Asta este problema. În momentul în care problemele acestea au început pentru domnul Liviu Dragnea, puţină lume şi-a dat seama, din timp, acum încep să-şi dea seama, mă, dar de ce omul ăsta trebuie să fie diavolul pe Pământ”, a declarat Darius Vâlcov, la România TV.

Acesta a mai criticat şi mesajele anti-PSD din timpul concertului Massive Attack de la Bucureşti.

„Sută la sută! (n.r.: asaltul la Dragnea este generat). În momentul în care vezi un spectacol ca Massive Attack, nu am auzit până acum de această formaţie, eu am înţeles că este faimoasă ( ... ) cu unul din mesaje era aşa Liviu Dragnea, punctul de pensie creşte la 1265 de lei din 2019. Ele ( mesajele n.r.) erau prezentate pentru a fi huiduite. Le dăm tinerilor motive să-i înjure pe pensionari? De fapt noi ce dorim? Să îi luam pensionarii şi să-i aruncam? Unde? La coş?”, a mai afirmat Vâlcov, la România TV.

Vâlcov: Kovesi mi-a cerut să semnez recunoaşterea făcută de procuror şi de avocat

Fostul ministru al Finanţelor a spus că fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, i-a cerut personal să semneze recunoaşterea, document pe care, chiar dacă nu şi-l asumă, a fost făcut de procuror şi avocat.

„Recunoaşterea mea, că s-a spus la un moment dat că eu am dat o recunoaştere, este făcută de procuror cu avocat. Semnată (de Darius Vâlcov - n.r.), dar făcută de cei doi. (...) Am urcat la zeiţă, la Nefertiti pentru a mi se spune că trebuie să semnez”, a spus Darius Vâlcov la România TV.

Întrebat dacă a fost la Laura Codruţa Kovesi, Vâlcov a spus: „Binenţeles. În timpul în care am fost la... Procurorul mi-a spus foarte clar: <Domnule, eu am o problemă. Soţia mea, notar fiind, a luat 200.000 de euro de la o persoanlă pe care eu l-am avut inculpat>. Persoana nu mai e inclupată acum, dar mie mi s-a spus foarte clar: <Cei 200.000 de euro care i-a luat soţia mea ca notar nu avea cum să-i ia soţia în acelaşi timp în care eu anchetam pe celălalt şi dacă nu rezolv problema cu tine capra se mută>”.

Consilierul premierului a mai spus că a semnat o recunoaştere pe care nu şi-o asumă „în primul rând pentru familie”.

„În momentul în care te bagă o zi la închisoare faci orice. Nu aş dori numănui să ajungă acolo. Da (mi-a cerut Laura Codruţa Kovesi să semnez recunoaşterea- n.r.)”, a mai spus Vâlcov.

