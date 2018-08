Veste bună pentru cei care doresc să îşi cumpere o casă: Scumpirea locuinţelor încetineşte

Cel mai recent raport de piaţă realizat de Analize Imobiliare, platformă lansată şi susţinută de Imobiliare.ro, relevă încetinirea ritmului scumpirilor pe segmentul rezidenţial, în contextul diminuării cererii din partea potenţialilor cumpărători şi al reducerii volumului de tranzacţii.

„În al doilea trimestru din 2018, preţurile solicitate pentru locuinţele disponibile spre vânzare în România (atât apartamente, cât şi case) s-au majorat, per ansamblu, cu 1,4% faţă de cele trei luni anterioare (avans similar cu cel consemnat în primul trimestru din 2018). Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, aşteptările actuale ale proprietarilor sunt cu 4,7% mai ridicate - în condiţiile în care, în T2 2017, avansul anual al preţurilor ajungea la 13%”, notează autorii studiului.

„Începând din a doua jumătate a anului trecut, ritmul de creştere a preţurilor proprietăţilor rezidenţiale a încetinit din cauza volatilităţii cererii pe segmentul Prima Casă, din cauza scăderii ofertei de proprietăţi existente, precum şi numărului insuficient de locuinţe nou-construite”, a declarat Adrian Erimescu, CEO Imobiliare.ro.

Semnificativ este, potrivit specialiştilor, că cererea pentru proprietăţi rezidenţiale (apartamente, dar şi case) a avut o evoluţie anuală descendentă. Statisticile Analize Imobiliare relevă, faţă de perioada similară din 2017, un declin de 5% la nivelul marilor centre regionale ale ţării, în condiţiile în care doar trei dintre acestea au consemnat, de fapt, scăderi, respectiv Constanţa (-15%), Bucureşti (-8%) şi Braşov (-4%). „Această tendinţă poate fi pusă pe seama influenţei crescute a ceea ce se întâmplă în domeniul creditării: dacă anul trecut mulţi români s-au grăbit să acceseze un credit Prima Casă din pricina fondurilor limitate, în al doilea pătrar din 2018 lucrurile s-au mai potolit pe fondul creşterii susţinute a indicelui ROBOR, unii dintre potenţialii cumpărători preferând chiar să-şi amâne decizia de achiziţie”, mai arată autorii studiului.

„Pentru prima dată în ultimii trei ani, am înregistrat o scădere a cererii în marile oraşe: în comparaţie cu anul trecut, au fost cu 5% mai puţini potenţiali cumpărători. În trimestrul al doilea din 2018 a avut loc şi un uşor recul al vânzărilor. Presiunile evidenţiate mai sus au dus la o scădere anuală cu 1,3% a numărului de tranzacţii, care au ajuns la 151.481. Pe fondul unei evoluţii modeste a economiei în prima parte a acestui an, aşteptarea Analize Imobiliare pentru a doua jumătate din 2018 este că la nivel naţional vor avea loc mai puţine tranzacţii, în contextul stagnării creşterii preţurilor”, a subliniat Dorel Niţă, Head of Data and Research în cadrul Imobiliare.ro şi Project Manager al AnalizeImobiliare.ro.

În ultimele trei luni, valorile de listare ale apartamentelor au avut o evoluţie ascendentă în toate cele şase mari centre regionale monitorizate constant de Imobiliare.ro şi Analize Imobiliare. „În conformitate cu ceea ce s-a întâmplat la nivel naţional, creşterile au fost, însă, vizibil mai mici decât în anii precedenţi. În Cluj-Napoca, spre exemplu, apartamentele au consemnat una dintre cele mai mici creşteri, respectiv 1,9%, până la 1.510 euro pe metru pătrat util. Cu toate acestea, nivelul actual al preţurilor locuinţelor din oraş este cu circa 14% mai mare decât în urmă cu 12 luni. Capitala Transilvaniei continuă să fie, totodată, singurul mare centru regional în care apartamentele sunt mai scumpe acum decât în urmă cu zece ani, la o diferenţă de 13,6% faţă de T2 2008”, menţionează specialiştii Imobiliare.ro.

În Bucureşti, pe de altă parte, pretenţiile vânzătorilor s-au majorat cu 2,2% în intervalul aprilie-iunie, până la 1.280 de euro pe metru pătrat util. „Dintre marile oraşe analizate, Capitala se remarcă prin cea mai mică diferenţă de preţ la 12 luni, respectiv 4,4%. Aceasta se află la polul opus faţă de Cluj-Napoca şi în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor din 2008 încoace: aici apartamentele au recuperat cel mai puţin din ieftinirile provocate de recesiune, acest tip de proprietăţi fiind, în momentul de faţă, cu aproape 40% mai scumpe decât în T2 2008”, arată analiza citată.

Potrivit studiului, dintre reşedinţele de judeţ ale ţării, cele mai mari creşteri pe segmentul apartamentelor au avut loc în Sfântu-Gheorghe (6,3%), Alexandria (6%), Piatra-Neamţ (5%), Târgovişte (4,8%) şi Buzău (4,5%). Aceste variaţii au fost, însă, vizibil mai temperate decât în primele trei luni ale anului, când Miercurea-Ciuc consemna un avans-record, de 17,8% (în ultimele trei luni, în capitala Harghitei a avut loc o creştere de 4,4%). La polul opus, Baia Mare a înregistrat o uşoară scădere (de 0,1%) a aşteptărilor vânzătorilor, lista celor mai mici variaţii de preţ fiind completată de Oradea (un plus de 0,7%), Alba Iulia (+1%), Ploieşti (+1,2%) şi Satu Mare (+1,2%).

