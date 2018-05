Vosganian: Oricine spune ca Pilonul II să se întoarcă la Pilonul I ignoră interesele românilor / Vicepreşedintele ALDE: Să ne abţinem de la a mai face revoluţii de catifea în domeniul economic

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, marţi, că oricine susţine că Pilonul II de pensii ar trebui să revină la Pilonul I sau să fie suspendat ignoră interesele românilor şi evoluţiile demografice din ţara noastră.

"Oricine spune că Pilonul II trebuie să se întoarcă la Pilonul I, să se suspende, ignoră interesele pe termen lung ale românilor, ignoră evoluţiie demografice pe termen lung, ignoră faptul că România are foarte mare nevoie de instrumente de refinanţare a echilibrelor macro-economice şi preferă captivitatea pe un orizont pe termen scurt. Piramida vârstelor s-a schimbat. Dacă acum 50 de ani era o piramidă cu baza mai lată, adică persoanele de până în adolescenţă erau majoritare, încetul cu încetul a apărut un fel de val seismic între ghilimele care a apărut la finalul deceniului 7 care face ca astăzi linia cea mai mare în structura vârstelor să fie a celor care au în jur de 50 de ani şi care peste 10-15 ani vor ieşi la pensie. Dacă ne păstrăm exclusiv în liniile actuale ale pensiilor în care se face doar o recirculare de la impozite, contribuţiile plătite la pensiile care se dau, bugetul de pensii nu ar putea să facă faţă acestor evoluţii demografice. Singura formulă este să avem şi resurse financiare noi care vin din valorificare, fructificarea sumelor care vin din Pilonul II de pensie", a afirmat Varujan Vosganian.

Acesta a anunţat că ALDE propune o lege a plăţii pensiilor din Pilonul II de pensii.

"Calcule pe care le-am făcut eu împreună cu colegii din ALDE arată că peste 15-20 de ani Pilonul II de pensii ar putea să adauge 15-20 la sută în plus la pensia care s-ar plăti dacă ar fi exclusiv din Pilonul I. Să facem, în sfârşit, o lege a plăţii pensiilor din Pilonul II pentru că acum nu aveam o astfel de lege. Să îmbunătăţim gestionarea portofoliului fondurilor de pensii pentru că, în clipa de faţă, ei au o capacitatea restrânsă de a-şi gestiona portofoliul", a completat Vosganian.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a declarat marţi, la Parlament, că scenariile privind pensiile, susţinute de oameni care nu ştiu cu ce se ocupă Guvernul, produc efecte negative. Ministrul a afirmat şi că la analiza anunţată de premier lucrează toate ministerele.

Întrebat dacă se va suspenda virarea contribuţiilor, Eugen Teodorovici a afirmat că este o analiză pe toate scenariile posibile.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni că o analiză privind Pilonul II de pensii se face la Ministerul Muncii, dar că exclude desfiinţarea acestuia.

Vosganian: Să ne abţinem de la a mai face revoluţii de catifea în domeniul economic

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian a declarat, marţi, că Executivul ar trebui să se abţină “de la a mai face revoluţii de catifea în domeniul economic”, făcând referire la actuala dezbatere din jurul Pilonul II de pensii.

“Eu cred că în perioada următoare ar trebui să ne abţinem de la a mai face revoluţii de catifea în domeniul economic. Cred că e momentul să considerăm că legislaţia este suficientă pentru a lăsa mediul de afaceri să se dezvolte. (...) Deci pe viitor ar trebui să ne abţinem de la orice revoluţie de natură fiscală, să ne abţinem de la rediscutarea nivelelor de impozitare, de la modul în care se percep taxele şi să lăsăm mediul de afaceri într-un cadru predictibil în care să se dezvolte.”, a afirmat Varujan Vosganian, deputat ALDE

Întrebat dacă guvernul are intenţia de a reintroduce contribuţiile la angajator, Vosganian a afirmat că este în necunoştinţă de cauză.

“Dacă mă întrebaţi pe mine eu nu am avut o astfel de discuţie. De altfel trebuie să vă spun cu un oarecare regret că de o bună perioadă de vreme nu am mai avut discuţii pe probleme economice cu reprezentanţii avizaţi din Guvern”, a declarat Vosganian.

Cu toate acestea, fostul ministru al Economie şi Comerţului susţine că nu există fisuri în coaliţia PSD-ALDE. “Cred că motivul pentru care nu am discutat probleme economice este că presiunea opiniei publice a îndreptat lucrurile către alte direcţii. Eu acum caut explicaţii. În orice caz, în coaliţii noi nu avem fisuri, nu am avut nici o dispută şi nu s-a pus niciodată problema unei divergenţe structurale. “, susţine Vosganian.

“Se lucrează la Ministerul Muncii, împreună cu alte ministere, Finanţe şi alte instituţii implicate, cei de la ASF şi nu numai”, a declarat ministrul Eugen Teodorovici, întrebat în legătură cu analiza Pilonului II de Pensii, care urmează să fie făcută de ministerul Muncii, nu de Finanţe, aşa cum a anunţat premierul.

